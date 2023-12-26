Саратовские атлеты - победители и призеры чемпионата России
В Москве завершился чемпионат России по воздушно-силовой атлетике, который объединил сильнейших спортсменов со всей страны.
В копилке сборной команды Саратовской области 4 золотых и 4 серебряных медали.
Дисциплина Воркаут-фристайл, группа мужчины:
1 место - Пчелинцев Тимур,
1 место - Гуменюк Сергей,
1 место - Машаев Асхат.
Дисциплина Воркаут-фристайл, соло женщины:
1 место - Горячева Дарья
Дисциплина Воркаут-фристайл, соло мужчины:
2 место - Гуменюк Сергей.
Дисциплина Воркаут-фристайл, группа смешанная:
2 место - Горячева Дарья,
2 место - Варежников Никита,
2 место - Руденко Артём