Более 110 тысяч льготников обеспечиваются бесплатными лекарствами за счет областного бюджета

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За счет федерального бюджета обеспечено более 21 тыс льготников, которым выписаны более 178 тысяч рецептов на сумму свыше 550 млн. рублей.79 детей, нуждающихся в дорогостоящем лечении, обеспечиваются лекарствами Фондом «Круг добра».Почти 17 тыс граждан, перенесших операции на сердце и сосудах, обеспечены лекарствами для амбулаторного лечения по 196 тыс рецептам на 360 млн. рублей.«Вопрос обеспечения необходимыми лекарственными средствами льготных категорий жителей решается в приоритетном порядке. Система закупок давно и эффективно работает даже с учетом имеющихся внешних обстоятельств. Благодаря этому формирование запасов лекарственных средств идет в плановом порядке. Каждый год мы заблаговременно обеспечиваем закупки лекарств для льготных категорий населения. Каких-либо ограничений при выписке льготных рецептов нет", - отметил министр здравоохранения Олег Костин.