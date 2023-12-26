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Более 110 тысяч льготников обеспечиваются бесплатными лекарствами за счет областного бюджета

Новости
Пациенты были обеспечены препаратами на сумму 2 400 млн. рублей за прошедший период текущего года, это порядка 1 млн рецептов ( в том числе более 1 300 рецептов на сумму свыше 230 млн. рублей для обеспечения пациентов с орфанными заболеваниями)



За счет федерального бюджета обеспечено более 21 тыс льготников, которым выписаны более 178 тысяч рецептов на сумму свыше 550 млн. рублей.

79 детей, нуждающихся в дорогостоящем лечении, обеспечиваются лекарствами Фондом «Круг добра».

Почти 17 тыс граждан, перенесших операции на сердце и сосудах, обеспечены лекарствами для амбулаторного лечения по 196 тыс рецептам на 360 млн. рублей.

«Вопрос обеспечения необходимыми лекарственными средствами льготных категорий жителей решается в приоритетном порядке. Система закупок давно и эффективно работает даже с учетом имеющихся внешних обстоятельств. Благодаря этому формирование запасов лекарственных средств идет в плановом порядке. Каждый год мы заблаговременно обеспечиваем закупки лекарств для льготных категорий населения. Каких-либо ограничений при выписке льготных рецептов нет", - отметил министр здравоохранения Олег Костин.