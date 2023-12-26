Саратовский учитель стал победителем Всероссийского конкурса профмастерства педагогов «Мой лучший урок»

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В Москве прошел ежегодный Всероссийский конкурс профессионального мастерства педагогов «Мой лучший урок».Финал конкурса проходил в три этапа: защита занятий участниками конкурса, предъявление педагогического опыта, курсы повышения квалификации по теме «Эффективные образовательные технологии».В гуманитарном направлении от Саратовской области участвовала учитель Саратовской кадетской школы №1 им. Б.Н. Еремина Ирина Павлова с методической разработкой урока по английскому языку для обучающихся 10 класса.По итогам участия представленная методическая разработка урока заняла 2 место во Всероссийском конкурсе профессионального мастерства педагогов «Мой лучший урок».