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Открылась новая смена «Содружество Орлят России»

Новости
Открылась новая смена «Содружество Орлят России»

На площадке детского оздоровительного лагеря «Орлёнок» в Марксовском районе прошло открытие еще одной региональной смены «Содружество Орлят России». До 27 декабря более ста ребят из школ нашего региона проведут здесь время, посещая мастер-классы и занятия по трекам.

На торжественном открытии юные Орлята дружно спели гимн Российской Федерации и гимн «Орлёнка», а также выступили с творческими номерами от своих отрядов. Региональный координатор проекта «Орлята России» в нашем регионе Татьяна Дмитриева и региональный координатор Всероссийского проекта «Навигаторы детства» Алёна Рузанова пожелали участникам смены провести время с пользой и обрести много новых знаний, которыми они потом смогут делиться с Орлятами из своей школы и всего нашего региона.

Дети уже успели побывать на мероприятии, организованном стоматологической клиникой «Винир». Приглашенные эксперты рассказали и показали, как важно ухаживать за здоровьем зубов и что нужно делать, чтобы избежать заболеваний.

Ну а сегодня ребята играют в игры на командообразование и готовятся к вечернему мероприятию «Стартинейджер». Впереди у орлят ещё много ярких и интересных событий, которые мы вам обязательно покажем!