26 декабря 2023 ВТОРНИК
Новости
18:00 | 26 декабря
Саратовские атлеты - победители и призеры чемпионата России
17:30 | 26 декабря
В Саратове почтили память воинов-интернационалистов
17:23 | 26 декабря
В Саратовской области выросло производство тепличных овощей
17:00 | 26 декабря
Более 110 тысяч льготников обеспечиваются бесплатными лекарствами за счет областного бюджета
16:00 | 26 декабря
Саратовский учитель стал победителем Всероссийского конкурса профмастерства педагогов «Мой лучший урок»
15:00 | 26 декабря
Открылась новая смена «Содружество Орлят России»
14:00 | 26 декабря
Определены районы-лидеры и аутсайдеры по исполнению муниципальных бюджетов
13:00 | 26 декабря
В Энгельсе состоялось новогоднее представление для многодетных семей
12:00 | 26 декабря
В рамках форума «Вместе с Россией, вместе с Президентом» состоялась дискуссионная площадка по патриотическому воспитанию
11:01 | 26 декабря
Главы районов области поддержали инициативу Романа Бусаргина о выделении дополнительного финансирования на поддержку местных бюджетов
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

В Энгельсе состоялось новогоднее представление для многодетных семей

Новости
В Энгельсе состоялось новогоднее представление для многодетных семей


В Центре народного творчества «Дружба» Энгельсского района состоялось новогоднее театрализованное представление «Снегурочка на дальних берегах или тайна Дракона», а также награждение представителей многодетных семей.

В Энгельсе состоялось новогоднее представление для многодетных семей

Мероприятие посетили более 650-ти представителей многодетных семей.

Разделить радость новогоднего праздника пришли руководители органов местного самоуправления Энгельсского района, представители общественных организаций «Народный фронт «За Россию!», «Национальная родительская ассоциация», «Родительская лига», «Союз женщин России», «Опора России».

В Энгельсе состоялось новогоднее представление для многодетных семей

Многодетным родителям и семьям были вручены благодарственные письма и подарки за достойное воспитание детей, сохранение и продвижение отечественных семейных ценностей, за поддержку родителей и семей Саратовской области.

«Многодетные семьи являются примером настоящей любви, заслуживают восхищения и уважения. Растить и воспитывать детей – серьезное и важное дело, а растить и воспитывать много детей – подвиг! Важно, чтобы традиции многодетности в России крепли и были для всех главенствующими!», - отметила сопредседатель регионального штаба ОНФ Наталья Кривенцова.


В Энгельсе состоялось новогоднее представление для многодетных семей

Организаторами мероприятия выступили реготделение «Национальной родительской ассоциации», Фонд «Родительская лига», Центр народного творчества «Дружба» при поддержке администрации Энгельсского района.