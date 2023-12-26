В Энгельсе состоялось новогоднее представление для многодетных семей

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В Центре народного творчества «Дружба» Энгельсского района состоялось новогоднее театрализованное представление «Снегурочка на дальних берегах или тайна Дракона», а также награждение представителей многодетных семей.Мероприятие посетили более 650-ти представителей многодетных семей.Разделить радость новогоднего праздника пришли руководители органов местного самоуправления Энгельсского района, представители общественных организаций «Народный фронт «За Россию!», «Национальная родительская ассоциация», «Родительская лига», «Союз женщин России», «Опора России».Многодетным родителям и семьям были вручены благодарственные письма и подарки за достойное воспитание детей, сохранение и продвижение отечественных семейных ценностей, за поддержку родителей и семей Саратовской области.«Многодетные семьи являются примером настоящей любви, заслуживают восхищения и уважения. Растить и воспитывать детей – серьезное и важное дело, а растить и воспитывать много детей – подвиг! Важно, чтобы традиции многодетности в России крепли и были для всех главенствующими!», - отметила сопредседатель регионального штаба ОНФ Наталья Кривенцова.Организаторами мероприятия выступили реготделение «Национальной родительской ассоциации», Фонд «Родительская лига», Центр народного творчества «Дружба» при поддержке администрации Энгельсского района.