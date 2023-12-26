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В рамках форума «Вместе с Россией, вместе с Президентом» состоялась дискуссионная площадка по патриотическому воспитанию

Новости
В рамках форума «Вместе с Россией, вместе с Президентом» состоялась дискуссионная площадка по патриотическому воспитанию


В Саратовском государственном техническом университете имени Гагарина Ю.А. в рамках форума «Вместе с Россией, вместе с Президентом» состоялась дискуссионная площадка «Передавая опыт старших – воспитывать патриотов Отечества».

В мероприятии приняли участие представители органов власти, ветеранских и военно-патриотических объединений, молодежных организаций, вузовского сообщества, учащиеся школ области.

«Патриотизм – наша главная тема, вокруг которой мы должны сплотиться. Идет специальная военная операция, есть прямая военная угроза суверенитету нашей страны. Вся наша деятельность сегодня направлена на защиту нашего суверенитета, интересов нашей страны, нашего будущего. Благодарю всех участников форума», - отметил председатель Саратовской городской Думы, председатель областного Совета ветеранов Сергей Овсянников.

Также в ходе мероприятия выступили председатель комитета молодежной политики области Ангелина Беловицкая; проректор СГТУ Анна Строгова; участник СВО, руководитель реготделения «Молодой Гвардии Единой России» Сергей Драгунов. Модератором встречи выступил руководитель реготделения движения «Волонтеры культуры» Всеволод Хаценко.