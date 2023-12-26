Главы районов области поддержали инициативу Романа Бусаргина о выделении дополнительного финансирования на поддержку местных бюджетов

просмотров: 140

"Решение областной думы о выделении дополнительной помощи местным бюджетам станет существенным подспорьем для 25 районов области. Благодаря инициативе губернатора области муниципалитеты смогут обеспечить безусловное выполнение обязательств перед работниками бюджетной сферы, выполнение других социально значимых обязательств"- отметил глава Марксовского района Дмитрий Романов.Глава Вольского района Андрей Татаринов подчеркнул, что эта инициатива подтверждает заинтересованность региона в развитии муниципальных образований:"Инициатива Правительства области по выделению дополнительных средств муниципалитетам, поддержанная депутатами областной Думы, подтверждает реальную заинтересованность региональных властей в развитии муниципальных образований. Это станет дополнительной мерой поддержки, направленной на обеспечение социально значимых обязательств".