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В 2024 году будут расширены меры поддержки для многодетных семей и инвалидов

Новости
В Саратовской области по инициативе главы региона Романа Бусаргина многодетные семьи со следующего года будут получать компенсацию стоимости оздоровительной путевки для детей в оздоровительные лагеря.


Данная мера поддержки коснется всех семей с тремя и более детьми - независимо от критериев нуждаемости.
Компенсация за оздоровительную путевку, приобретенную самостоятельно, составит 50 процентов от средней стоимости, установленной Правительством области на текущий календарный год. При этом лагерь должен быть расположен на территории Саратовской области и включен в реестр организаций отдыха детей и их оздоровления.

«Напомним, возможность получить бесплатную путевку в летний оздоровительный лагерь ранее имели многодетные семьи с невысоким уровнем дохода, стоящие на учёте в органах социальной защиты. Новую меру поддержки смогут получать все многодетные семьи. Из областного бюджета на компенсацию стоимости оздоровительных путевок для детей из многодетных семей в 2024 году планируется направить 62,8 млн рублей», - рассказали в министерстве труда и социальной защиты области.

Кроме того, со следующего года совершеннолетние жители региона с инвалидностью в дополнение к федеральной льготе на оплату ЖКУ будут получать ежемесячную дополнительную компенсацию из регионального бюджета в размере 50% платы за содержание жилого помещения, включающую в себя плату за услуги, работы по управлению многоквартирным домом, за содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме, взноса на капитальный ремонт. На эту меру поддержки планируется направить 81,9 млн рублей.