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Старейшую музыкальную школу Вольска ждет капитальный ремонт

Новости
Поддержка талантливых детей – один из приоритетов стратегии развития Саратовской области. Старейшая музыкальная школа №1 Вольска в этом году отметила 90-летие. Здание на улице Революционной рядом с новой набережной является памятником архитектуры и украшением города. В 2022 году благодаря нацпроекту «Культура» Президента РФ Владимира Путина для школы приобрели рояль, пианино, инструменты для оркестра народных инструментов и для ансамблей скрипачей и гитаристов, мольберты, интерактивные пособия и печатные издания на 6 млн рублей. А в этом году начали масштабный ремонт здания.


Как рассказала директор музыкальной школы Ольга Данилина, ремонтные работы в ДШИ проходят в два этапа.

"Начали с ремонта кровли, потому что это - залог качества и гарантированный высокий уровень безопасности здания. В августе 2023 года на эти цели было выделено 10 млн рублей. За содействием в этом вопросе родители талантливых детей обращались к Председателю Государственной Думы Вячеславу Володину во время его посещения Вольска. Чтобы творческий процесс проходил в безопасных и комфортных условиях, в 2024 году на капитальный ремонт ДШИ из областного бюджета будет направлено еще 28,7 млн рублей. Будут отремонтированы фасад здания, кабинеты, инженерные коммуникации. Пока идет ремонт, учебный процесс не остановлен. В ДШИ занимаются музыкой, творчеством, танцами более 270 юных талантов. Нашим педагогам и учащимся предоставлены помещения в общеобразовательной школе. Но все с нетерпением ждут, чтобы начать заниматься в новых залах. Мы уверены, что в обновленной школе появятся новые возможности для развития творчества. Капитальный ремонт здания школы, благодаря адресному и своевременному финансированию, возрождает и культуру и архитектуру Вольска", - поделилась мнением Ольга Данилина.