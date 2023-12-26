В Саратовской области наградили лучших ремесленников 2023 года

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Конкурс проводится с 2016 года при поддержке министерства экономического развития и ТПП региона в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство».За это время в нем приняли участие более 1,5 тысяч мастеров. В 2023 году было подано 402 заявки из 23 муниципальных районов и города Саратова. Это рекордное количество за всю историю творческого состязания. Всего в финал вышло 110 работ в 25 номинациях. Победителями признаны авторы 37 работ, в их числе 4 победителя в номинации «Юный ремесленник».Впервые за историю конкурса обладатель гран-при был определён в номинации «Дизайн современной одежды и обуви».Все победители были награждены дипломами и призами, среди которых - право приоритетного участия во Всероссийском фестивале народных мастеров и художников «Палитра ремесел». 17 авторов отмечены специальными призами.«Из года в год конкурс становится все более популярным среди жителей нашей губернии, а его география растет. Это важное событие в сфере народного творчества, которое содействует формированию регионального стиля народно-художественных промыслов, а также помогает выявлять и поддерживать талантливых мастеров и предпринимателей», - отметил министр экономического развития области Андрей Разборов.Также в рамках церемонии награждения Андрей Разборов передал и.о. заместителя главы муниципального образования «Город Саратов», председателя комитета по экономике Олегу Савенкову гран-при попечительского совета Всероссийского конкурса «Туристический сувенир» - Саратов был признан одним из лучших городов туристической сувенирной продукции. Таким образом, областной центр получил право участия в финале Всероссийской туристической премии "Russian Travel Awards" в марте 2024 года.Полный список победителей конкурса «Ремесленник года» доступен по ссылке: https://goo.su/g4Ku.