26 декабря 2023 ВТОРНИК
Новости
18:00 | 25 декабря
Инвестор намерен создать два производства стройматериалов в Саратовской области
18:00 | 25 декабря
Инвестор намерен создать два производства стройматериалов в Саратовской области
17:00 | 25 декабря
В СГТУ имени Ю.А. Гагарина обсудили патриотическое воспитание молодежи
16:00 | 25 декабря
Мастерские новогоднего настроения открылись в Лысогорском центре соцобслуживания
15:00 | 25 декабря
Дети-художники написали портреты фронтовых учителей гелиевыми ручками
14:00 | 25 декабря
Волонтеры и сотрудники центров соцобслуживания области дарят получателям услуг новогоднее настроение
13:00 | 25 декабря
На территории Саратова, Энгельса и Балакова продолжаются работы по ликвидации последствий снегопада
12:06 | 25 декабря
В Саратовской области наградили лучших ремесленников 2023 года
12:00 | 25 декабря
Саратовцы направили 415 сообщений в ГЖИ через Платформу обратной связи
11:08 | 25 декабря
Саратовцев приглашают к участию в экоакции по изготовлению кормушек
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

В Саратовской области наградили лучших ремесленников 2023 года

Новости
Состоялось торжественное награждение победителей VIII регионального конкурса «Ремесленник года».
В Саратовской области наградили лучших ремесленников 2023 года


Конкурс проводится с 2016 года при поддержке министерства экономического развития и ТПП региона в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство».

За это время в нем приняли участие более 1,5 тысяч мастеров. В 2023 году было подано 402 заявки из 23 муниципальных районов и города Саратова. Это рекордное количество за всю историю творческого состязания. Всего в финал вышло 110 работ в 25 номинациях. Победителями признаны авторы 37 работ, в их числе 4 победителя в номинации «Юный ремесленник».

Впервые за историю конкурса обладатель гран-при был определён в номинации «Дизайн современной одежды и обуви».

Все победители были награждены дипломами и призами, среди которых - право приоритетного участия во Всероссийском фестивале народных мастеров и художников «Палитра ремесел». 17 авторов отмечены специальными призами.

«Из года в год конкурс становится все более популярным среди жителей нашей губернии, а его география растет. Это важное событие в сфере народного творчества, которое содействует формированию регионального стиля народно-художественных промыслов, а также помогает выявлять и поддерживать талантливых мастеров и предпринимателей», - отметил министр экономического развития области Андрей Разборов.

Также в рамках церемонии награждения Андрей Разборов передал и.о. заместителя главы муниципального образования «Город Саратов», председателя комитета по экономике Олегу Савенкову гран-при попечительского совета Всероссийского конкурса «Туристический сувенир» - Саратов был признан одним из лучших городов туристической сувенирной продукции. Таким образом, областной центр получил право участия в финале Всероссийской туристической премии "Russian Travel Awards" в марте 2024 года.

Полный список победителей конкурса «Ремесленник года» доступен по ссылке: https://goo.su/g4Ku.