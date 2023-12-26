Инвестор намерен создать два производства стройматериалов в Саратовской области

просмотров: 135

О результатах работы в этом году и ближайших планах в Саратовской области рассказал директор Вольского цементного завода (группа «Цементум») Михаил Щукин на заседании Общественного совета.Компания наращивает активы. До декабря Вольский завод выполнил намеченные планы по отгрузкам клинкера и цемента на этот год и сейчас производит продукцию сверхпланово. Инвестиционная программа компании предусматривает строительство завода сухих смесей и завода железобетонных изделий в ближайшие два года, в регионе появятся новые рабочие места.Отдельное внимание на встрече уделили социальной политике компании. За 2023 год на программы поддержки было выделено почти 11 млн рублей. Заводчане помогли обустройству летнего оздоровительного лагеря, пешеходной дорожки к Волге, оснащению подшефного экологического класса, а также работали с учреждениями здравоохранения и людьми с ограниченными возможностями. В 2024 году компания продолжит реализацию социальных программ в Саратовской области.