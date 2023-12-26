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В СГТУ имени Ю.А. Гагарина обсудили патриотическое воспитание молодежи

Новости
В СГТУ имени Ю.А. Гагарина обсудили патриотическое воспитание молодежи


В рамках подготовки регионального патриотического форума «Вместе с Россией, вместе с Президентом» в СГТУ имени Ю.А. Гагарина состоялась дискуссионная площадка «Передавая опыт старших – воспитывать патриотов Отечества».

«Такие дискуссионные площадки - возможность для открытого диалога членов бюро Советов Саратовской областной и Городской организаций ветеранов, молодежных патриотических организаций и объединений Саратовской области по вопросам гражданско-патриотической деятельности в условиях современной России. Патриотизм сегодня – главная наша тема, вокруг которой мы должны сплотиться во благо защиты интересов нашего суверенитета, нашей страны, нашего будущего. А будущее прежде всего принадлежит молодежи», - подчеркнул председатель Саратовской областной организации Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружённых Сил и правоохранительных органов Сергей Овсянников.

С приветственным словом к участникам мероприятия обратилась проректор по воспитательной работе СГТУ имени Ю.А. Гагарина Анна Строгова.

Председатель комитета молодежной политики области Ангелина Беловицкая в ходе работы дискуссионной площадки отметила: «Сегодня государство ориентируется на развитие своего главного ресурса – молодёжи, которой предстоит ковать будущее нашей страны. Для этого Президентом инициирован ряд национальных проектов, в том числе и нацпроект «Образование», федеральные программы. Мы понимаем, как важно создавать возможности и пространство для самоопределения молодых людей, готовых сегодня созидать, творить, изобретать в России и на благо нашей страны. Используем для этого все возможности и инструменты».

О волонтерском сообществе, отвечающем на новые вызовы, в первую очередь гуманитарной поддержке СВО, сообщил Андрей Одинцов – руководитель регионального штаба Общероссийской акции взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ в Саратовской области. Тему волонтерской помощи в новых регионах России осветил руководитель СРО ВОО «МГЕР» Сергей Драгунов.

Участники площадки отметили плодотворность диалога между ветеранами и молодежью в разрезе сохранения исторической памяти поколений, определили новые задачи по дальнейшему взаимодействию.