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Мастерские новогоднего настроения открылись в Лысогорском центре соцобслуживания

Новости
Мастерские новогоднего настроения открылись в Лысогорском центре соцобслуживания


В комплексном центре социального обслуживания населения Лысогорского района продолжает свою работу творческая мастерская «Доброцентр», которая оборудована в учреждении благодаря национальному проекту Президента Российской Федерации Владимира Путина «Демография».

Сотрудники Лысогорского комплексного центра социального обслуживания в преддверии Нового Года организовали работу мастерских новогоднего настроения, в которых началось изготовление праздничной новогодней атрибутики и сувениров для получателей социальных услуг.

«Серебряные» и юные волонтеры учреждения активно включились в предновогоднюю подготовку под руководством опытных инструкторов.

Во время работы творческих мастерских представители старшего поколения и юные волонтеры общаются друг с другом, обмениваются опытом и советами. Это помогает укрепить связь поколений, развить уверенность в себе, научиться слушать и высказывать свое мнение, помогает раскрыть потенциал каждого человека, развить его фантазию и индивидуальность.

«Всем участникам очень нравится собираться разными поколениями. Совместная творческая деятельность способствует развитию коммуникативных навыков, кроме того, улучшает мелкую моторику участников. Новогодние сувениры получились очень красивыми и отправились создавать праздничный уют дома у подопечных», - прокомментировали в центре социального обслуживания Лысогорского района.

Напомним, творческие мастерские «Доброцентр» оборудованы на сегодняшний день в 34 районных учреждениях социального обслуживания благодаря национальному проекту «Демография». К концу 2024 года они будут доступны получателям услуг всех 39 центров соцобслуживания.