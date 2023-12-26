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Дети-художники написали портреты фронтовых учителей гелиевыми ручками

Новости
Дети-художники написали портреты фронтовых учителей гелиевыми ручками


В саратовском историческом парке «Россия - моя история» открылась выставка «Фронтовой учитель». На ней представлены детские художественные работы, созданные в Год педагога и наставника в рамках проекта «ВОЙНА. ПОБЕДА. ПАМЯТЬ».

Под руководством педагога дополнительного образования, члена Международного союза педагогов-художников Александры Яковлевой ребята создали тематическую серию из 25 работ, посвященную учителям, работавшим с детьми в период Великой Отечественной войны в тылу.

22 июня 1941 года для учебных учреждений, как и для всей страны, начался новый период истории – военный. Профессоры, преподаватели университетов и институтов, учителя образовательных учреждений стояли перед лицом суровых испытаний и трудностей. Военная обстановка определяла основные задачи работы данного периода – всеми силами помогать фронту, но вместе с тем воспитывать и учить детей.

Посетители выставки смогут не только изучить детские работы, но и познакомиться с интересными фактами из биографии учителей, а также особенностями учебного процесса военного времени. Работы детей выполнены в технике «графика» с использованием черных и белых гелиевых ручек. Запечатлены не только портреты учителей, но и эпизоды их жизни в военное время.

Выставка «Фронтовой учитель» располагается на первом этаже Исторического парка. Вход свободный.