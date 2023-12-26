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Волонтеры и сотрудники центров соцобслуживания области дарят получателям услуг новогоднее настроение

Новости
Волонтеры и сотрудники центров соцобслуживания области дарят получателям услуг новогоднее настроение


Перед новогодними праздниками творческие мастерские «Доброцентр» в комплексных центрах социального обслуживания населения области работают на полную мощность – готовят сувениры и другую праздничную атрибутику. Работа новой технологии для людей старшего поколения ведется благодаря национальному проекту Президента Российской Федерации Владимира Путина «Демография».

Так, в центре социального обслуживания Дергачевского района на занятиях в творческой мастерской участники готовили «новогодние сапожки», чтобы провести традиционную акцию на последней неделе уходящего года «Подари новогоднее настроение». Цель акции – создать праздничное настроение и подарить новогодние поделки одиноким пожилым людям и инвалидам.

«Серебряные» волонтёры и специалисты центра вместе с пожеланиями здоровья и счастья вручили новогодние поделки своим подопечным.

«Это очень хорошая, добрая затея. Мы получили новогодний сюрприз, надежды на лучшее в Новом году», - порадовались визитерам получатели услуг.

Напомним, благодаря национальному проекту «Демография» творческие мастерские «Доброцентр» появятся в каждом учреждении социального обслуживания населения к концу 2024 года.