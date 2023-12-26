На территории Саратова, Энгельса и Балакова продолжаются работы по ликвидации последствий снегопада

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В Саратове минувшей ночью было задействовано 203 единицы специализированной техники и 92 человека. К этому часу коммунальные службы в Заводском районе (расчищены дороги и тротуары по ул. Маркина, 3-й Нагорному пр., пр-ту Энтузиастов, ул. Чернышевского, ул. Огородная и др.В Ленинском районе работы велись по улицам пр-т 50 лет Октября, Бережная, Ломоносова, Гвардейская, Романтиков, Тархова, Лунная, Маяковского, Стадионная, Большой Дачный проспект (подъем на Кумысную поляну) и др.В Октябрьском районе проведены работы по улицам Чернышевского, Шевченко, Рахова, 2-я Садовая, 2-й Детский пр., Шелковичная, Хользунова, Симбирцева, Новоузенская и др.Во Фрунзенском районе очищены пешеходные переходы и подходы к остановочным павильонам, работы проведены по улицам Рахова, Мирный переулок, Советская, Вавилова, Пугачева, Шелковичная, Хользунова, Шелковичная, Вокзальная, 16-й Белоглинский пр. и др.В Гагаринском районе всю ночь шла расчистка снега в поселках Дубки, Расково и других населенных пунктах.В Кировском районе работы проведены по улицам: Волгоградская, Рябиновская, Планерная, Танкистов, Плодородная, Депутатская и др.В Волжском районе работы проводились по улицам: Радищева, Соборная, Некрасова, Комсомольская, Октябрьская, Мичурина, Челюскинцев, Мясницкая, Соколовогорская, Усть-Курдюмская, Исаева, Аэропорт.В Энгельсе днем 24 декабря и в ночь на 25 декабря коммунальные службы продолжали уборку городских территорий.В ночное время на обработку дорог и тротуаров города реагентом было израсходовано 6 тонн. Снегоуборочная техника работала на улицах Колотилова, Тельмана, пр. Ф. Энгельса, Волжский, на территориях п. Приволжский, набережной, речпорта.По заданным маршрутам производились подметание и сгребание снежных масс, обработка песко-соляной смесью.Откачка талых вод производилась с дорог и пешеходных переходов на улицах Тельмана, Полиграфическая, Нестерова, Пушкина, Космонавтов, Революционная, Демократическая. Работы продолжаются.И в Балакове ночью коммунальщики приступили к очистке тротуаров города от снега. Работы производились в центральной, островной и заканальной частях города. После чего техника приступила к посыпке дорог и пешеходных дорожек песко-соляной смесью. Посыпка также осуществлялась по всему городу.С самого утра работы продолжаются. Сотрудники «Комбината благоустройства» очищают от снега остановочные павильоны, пешеходные переходы, общественные территории и тротуары.Очистка от снега проводится и во дворах.По информации администраций МО «Город Саратов», Энгельсского и Балаковского районов