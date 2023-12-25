Саратовцы направили 415 сообщений в ГЖИ через Платформу обратной связи

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Жители области продолжают сообщать о проблемах в сфере ЖКХ через Платформу обратной связи. Система работает посредством личного кабинета на Госуслугах и приложения «Госуслуги. Решаем вместе».С начала года Государственной жилищной инспекцией отработано 415 сообщений. Из этого числа 46 сообщений было отработано в декабре.Преимущественно через эту систему жители сообщают о неудовлетворительном состоянии общедомового имущества. На затопленный подвал обратили внимание жители дома 54 по ул. Железнодорожная г. Ртищево. Инспекцией было отработано данное сообщение - управляющая компания произвела откачку воды из подвального помещения.«Платформа обратной связи позволяет сообщать о проблемах в государственные органы и органы местного самоуправления, участвовать в голосованиях и опросах. Виджеты на приложение можно найти на официальных сайтах и группах госорганизаций в социальной сети «ВКонтакте». Инспекция также является активным участником этой системы», - рассказал начальник жилищной инспекции Владимир Томашенцев.