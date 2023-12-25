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Саратовцев приглашают к участию в экоакции по изготовлению кормушек

Новости
Саратовцев приглашают к участию в экоакции по изготовлению кормушек

Платформа Движения ЭКА запустила Всероссийскую акцию по изготовлению кормушек «Хранители птиц». Ее участники узнают, как можно помочь птицам зимой, как смастерить безопасную и экологичную кормушку.

«Важна не только правильная безопасная подкормка, но и правильная кормушка. Ее конструкция должна быть безопасной, без острых и шершавых деталей, о которые птицы могут пораниться. Не стоит вырезать кормушки из пластиковых ПЭТ-бутылок - этот материал может повредить лапки пернатых. Птицы должны иметь возможность оставаться снаружи кормушки или пролетать ее насквозь, поэтому никаких замкнутых пространств с одним входом. Подходящую кормушку можно смастерить самостоятельно, например, из половинки апельсиновой кожуры или нанизанного на нитку «печенья» для птиц», - посоветовал Владислав Иванов, координатор раздела «Акции» платформы Ecowiki.ru.

Для участия в конкурсе необходимо:
- зарегистрироваться в качестве участников и узнать условия акции по ссылке;
- изготовить кормушку самостоятельно или с единомышленниками и разместить ее;
- написать пост-отчет и поделиться им в личном кабинете на платформе Ecowiki.ru: https://lk.ecowiki.ru/activities/5/.

Конкурс продлится до 30 марта. Итоги подведут в сообществе платформы до 1 апреля 2024 года.

Подробнее можно узнать на сайте: https://ecowiki.ru/events/winterbirds-for-activists/.