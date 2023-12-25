Ледостав: в зоне риска – рыбаки и дети!

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В регионе продолжается ледостав. Коренная Волга еще не встала целиком, но зато встал лед на прудах, малых реках, в протоках. Лед сейчас тонкий, самый опасный, при нагрузке он не выдержит вес человека. Поэтому выходить на него - прямой риск для жизни. В зоне риска – рыбаки и дети.Безопасным лед считается при толщине не менее 12 см. Поэтому помните, если вы провалились под лед, необходимо:- широко раскинуть руки по кромкам льда, чтобы не погрузиться с головой, избавиться от лишних тяжестей;- позвать на помощь;- не делать резких движений и не обламывать кромку;- приноровить тело к наиболее широкой площади опоры;- как только большая часть тела окажется на льду, перекатиться на живот и отползти подальше от места провала.Выбираться, по возможности, нужно в ту сторону, откуда пришли - там более проверенный лед.Также не забывайте: если вы стали свидетелем происшествия, немедленно сообщите об этом с мобильного телефона по номеру 101 (звонок бесплатный). По возможности окажите пострадавшему первую помощь и ждите прибытия помощи.