Ветераны поддержали юных спортсменов

просмотров: 88

Представители ветеранских организаций посетили спортивный клуб "Сокол". Здесь занимаются несколько десятков юных воспитанников.Спортсменам рассказали о специальной военной операции, обстановке на фронте и передали приветы от российских военнослужащих, проходящих службу в Вооруженных Силах РФ.Как отметил Денис Чалов, председатель Энгельсского отделения «Боевого братства», "неравнодушные саратовцы активно поддерживают наших доблестных защитников, помогая с экипировкой, вооружением, оборудованием и медикаментами".Энгельсское отделение "Боевого братства " и АНО "Своих не бросаем - Боевое братство" поддержали юных спортсменов.Кикбоксеры, воспитанники спортивного клуба "Сокол" получили в дар спортивный инвентарь - три боксёрских мешка.