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12:06 | 25 декабря
В Саратовской области наградили лучших ремесленников 2023 года
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11:08 | 25 декабря
Саратовцев приглашают к участию в экоакции по изготовлению кормушек
10:06 | 25 декабря
Ледостав: в зоне риска – рыбаки и дети!
09:00 | 25 декабря
Ветераны поддержали юных спортсменов
16:40 | 23 декабря
На ярмарке на Театральной площади количество точек продажи яйца увеличили до 11-ти
18:00 | 22 декабря
С нового года начнется второй этап реконструкции исторического задания школы № 2 Саратова
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Система «Инцидент-Менеджмент» помогает комитету культурного наследия оперативно реагировать на вопросы жителей региона
16:00 | 22 декабря
«Пряничный дом деда Мороза», «Снегурушка: в областных учреждениях культуры начинаются праздничные новогодние представления
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Выдача экспортных лицензий на ряд товаров полностью перешла на платформу «Мой экспорт»
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
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Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
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Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
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Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
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В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
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В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
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Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
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Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
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В Саратове появился новый символ культурного наследия
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Ветераны поддержали юных спортсменов

Новости
Ветераны поддержали юных спортсменов

Представители ветеранских организаций посетили спортивный клуб "Сокол". Здесь занимаются несколько десятков юных воспитанников.

Спортсменам рассказали о специальной военной операции, обстановке на фронте и передали приветы от российских военнослужащих, проходящих службу в Вооруженных Силах РФ.

Как отметил Денис Чалов, председатель Энгельсского отделения «Боевого братства», "неравнодушные саратовцы активно поддерживают наших доблестных защитников, помогая с экипировкой, вооружением, оборудованием и медикаментами".

Энгельсское отделение "Боевого братства " и АНО "Своих не бросаем - Боевое братство" поддержали юных спортсменов.

Кикбоксеры, воспитанники спортивного клуба "Сокол" получили в дар спортивный инвентарь - три боксёрских мешка.