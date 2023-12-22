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Юные саратовцы бесплатно получат медицинские датчики для контроля уровня глюкозы

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21 декабря на заседании областной думы депутаты поддержали важную инициативу Губернатора Саратовской области Романа Бусаргина.

Для обеспечения детей от двух лет системами непрерывного мониторинга глюкозы выделено 2, 6 млн рублей. Датчики непрерывного мониторирования глюкозы выдаются бесплатно по рецепту врача в аптеке по месту прикрепления пациента после проведения необходимого контрольного осмотра.

«На сегодняшний день в регионе проживает 915 детей с диагнозом сахарный диабет разных типов. У них появилась возможность проведения углубленного, фактически ежеминутного контроля уровня глюкозы по медицинским показаниям. Это крайне необходимо для эффективного лечения инсулинозависимого сахарного диабета. В Саратовской области уделяется этому вопросу большое внимание», - прокомментировал главный врач Энгельсской детской клинической больницы, главный внештатный специалист педиатр Михаил Свинарев.