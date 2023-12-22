Юные саратовцы бесплатно получат медицинские датчики для контроля уровня глюкозы
21 декабря на заседании областной думы депутаты поддержали важную инициативу Губернатора Саратовской области Романа Бусаргина.
Для обеспечения детей от двух лет системами непрерывного мониторинга глюкозы выделено 2, 6 млн рублей. Датчики непрерывного мониторирования глюкозы выдаются бесплатно по рецепту врача в аптеке по месту прикрепления пациента после проведения необходимого контрольного осмотра.
«На сегодняшний день в регионе проживает 915 детей с диагнозом сахарный диабет разных типов. У них появилась возможность проведения углубленного, фактически ежеминутного контроля уровня глюкозы по медицинским показаниям. Это крайне необходимо для эффективного лечения инсулинозависимого сахарного диабета. В Саратовской области уделяется этому вопросу большое внимание», - прокомментировал главный врач Энгельсской детской клинической больницы, главный внештатный специалист педиатр Михаил Свинарев.