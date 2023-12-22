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Более 5 тысяч предпринимателей региона воспользовались услугами Центра «Мой бизнес»

Новости
Более 5 тысяч предпринимателей региона воспользовались услугами Центра «Мой бизнес»

Центр «Мой Бизнес» Саратовской области подвел итоги работы в 2023 году. Благодаря реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным, в этом году было оказано около 7 тысяч услуг, получателями стали 5,5 тысяч предпринимателей, самозанятых и тех, кто планирует открыть собственный бизнес.

В этом году особое внимание было уделено информированию о действующих в регионе мерах поддержки бизнеса. Было проведено 5 крупных муниципальных форумов «PROбизнес» в Саратове, Балаково, Балашове, Ершове, Петровске. Для участников была организована деловая программа, включающая пленарные дискуссии и тренинги, работала зона консультационных площадок для бизнеса. В мероприятиях приняли участие представители исполнительных органов области, администраций, прокуратуры, общественных объединений.

В 12 муниципальных районах области презентованы меры поддержки субъектов МСП.

Всего было проведено 89 мероприятий - мастер-классы, конференции, тренинги, выставочные мероприятия, бизнес-миссии. Участие приняли более 4,5 тысяч человек.

Для тысячи слушателей Центром «Мой Бизнес» было проведено 9 образовательных программ по успешному ведению бизнеса, в числе которых программы для самозанятых, начинающих бизнесменов и женщин-предпринимателей.

Через центр поддержки предпринимательства, действующий в структуре Центра «Мой бизнес», оказывались: консультационная поддержка, услуги по продвижению, сопровождение в выходе на электронные торговые площадки, создание и модернизация лендинговой страницы, интернет-сайтов, интернет-магазинов.

Также благодаря поддержке Центра 60 предпринимателей представили свою продукцию на пяти крупных российских выставках.

Через Региональный центр инжиниринга получили услуги 390 производственных компаний. Самыми востребованными услугами стали экологические аудиты, а также регистрация товарного знака, бренда, изобретения.

На площадке областного бизнес-инкубатора работают 22 компании - им оказывается имущественная поддержка в виде льготной аренды помещений.

В результате работы центра «Мой Бизнес» были созданы более 300 субъектов малого и среднего предпринимательства.