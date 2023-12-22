С нового года начнется второй этап реконструкции исторического задания школы № 2 Саратова

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Губернатор Роман Бусаргин провел совещание по вопросу ремонта школы № 2 им.В.П. Тихонова Саратова. В этом году там завершаются масштабные противоаварийные мероприятия: укреплены дверные и оконные проемы, перекрытия, усилены фундамент и стены. В будущем году планируется приступить ко второму этапу: произвести реставрацию фасада, заменить кровлю и завершить капремонт помещений старого здания.«Выполнение всех этих работ позволит сохранить историческое здание школы и при этом обеспечить его безопасность по всем современным стандартам», - отметил губернатор.Напомним, школа № 2 им. В. П. Тихонова расположена в здании 1914 года постройки, которое является объектом культурного наследия регионального значения. На период ремонта все ученики и педагогический состав временно переведены в школу № 18 им. О.П. Табакова.