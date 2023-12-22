Система «Инцидент-Менеджмент» помогает комитету культурного наследия оперативно реагировать на вопросы жителей региона

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«Такая система мониторинга в социальных сетях помогает оперативно отреагировать на обращения граждан, не оставить без внимания важные вопросы, сообщать об изменениях», – отметил министр области – председатель комитета культурного наследия Владимир Мухин.Самыми активными пользователями соцсетей, которые заботятся об исторических зданиях, оказались жители Саратова. В комитет через систему поступило 61 сообщение. Заинтересованность также показали жители Энгельсского района (6 сообщений) и Вольского района (5 сообщений).Популярной темой для обсуждения в этом году стал капитальный ремонт многоквартирных домов – объектов культурного наследия. Напомним, что с 1 сентября внесены изменения в федеральное законодательство, а именно в Жилищный кодекс и Федеральный закон №73 «Об объектах культурного наследия». В том числе предусматривается, что капитальный ремонт может производиться на памятниках.В случае, если не затрагивается предмет охраны или он не определен, работы могут выполняться без акта историко-культурной экспертизы и производиться организацией без специальной лицензии. Обязательное условие - уведомление госоргана о предстоящих работах.В этом году приняты изменения в региональное законодательство. Так, дополнен перечень возможных работ по капремонту – работами по сохранению объектов культурного наследия. То есть в процессе капитального ремонта возможно выполнить реставрацию объектов, где предмет охраны определен или работы направлены на его сохранение.