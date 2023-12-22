22 декабря 2023 ПЯТНИЦА
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Система «Инцидент-Менеджмент» помогает комитету культурного наследия оперативно реагировать на вопросы жителей региона

Новости
Комитет продолжает работу в социальных сетях и системе «Инцидент-менеджмент». В 2023 году система направила в ведомство 87 сообщений об объектах культурного наследия. В 2022 году было зафиксировано 44 комментария на данную тему, в 2021 году – 35, в 2020 году - 21. На все вопросы жителей сотрудники комитета подготовили развернутые ответы и проконсультировали по волнующим темам.


«Такая система мониторинга в социальных сетях помогает оперативно отреагировать на обращения граждан, не оставить без внимания важные вопросы, сообщать об изменениях», – отметил министр области – председатель комитета культурного наследия Владимир Мухин.

Самыми активными пользователями соцсетей, которые заботятся об исторических зданиях, оказались жители Саратова. В комитет через систему поступило 61 сообщение. Заинтересованность также показали жители Энгельсского района (6 сообщений) и Вольского района (5 сообщений).

Популярной темой для обсуждения в этом году стал капитальный ремонт многоквартирных домов – объектов культурного наследия. Напомним, что с 1 сентября внесены изменения в федеральное законодательство, а именно в Жилищный кодекс и Федеральный закон №73 «Об объектах культурного наследия». В том числе предусматривается, что капитальный ремонт может производиться на памятниках.
В случае, если не затрагивается предмет охраны или он не определен, работы могут выполняться без акта историко-культурной экспертизы и производиться организацией без специальной лицензии. Обязательное условие - уведомление госоргана о предстоящих работах.

В этом году приняты изменения в региональное законодательство. Так, дополнен перечень возможных работ по капремонту – работами по сохранению объектов культурного наследия. То есть в процессе капитального ремонта возможно выполнить реставрацию объектов, где предмет охраны определен или работы направлены на его сохранение.