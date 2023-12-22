«Пряничный дом деда Мороза», «Снегурушка: в областных учреждениях культуры начинаются праздничные новогодние представления

просмотров: 113

Праздничное время года приближается, и в областных учреждениях культуры начинаются новогодние представления. Семейные сказки, музыкальные концерты, театральные постановки – всё это ждёт жителей области в театрах, домах культуры, концертных организациях, музеях и кинотеатрах.24 декабря в 17.00 на Театральной площади состоится открытие главной новогодней елки и Дома Деда Мороза. Первыми встретятся с Дедом Морозом, посмотрят новую версию старейшего детского спектакля и зарядятся новогодним настроением юные зрители ТЮЗа. К Новому году театр воссоздал на новой сцене самый популярный за всю историю театра спектакль «Аленький цветочек». Премьера состоится 23 декабря на Большой сцене саратовского ТЮЗа Киселева.Новогодняя афиша саратовского театра кукол «Теремок» представляет спектакли для детей и взрослых. Уже с 21 декабря здесь начинаются долгожданные показы «Пряничного дома Деда Мороза».Балашовский драматический театр откроет свои двери 23 декабря, чтобы подарить зрителям новогоднее волшебство - оно начнется с премьерного спектакля «Снегурушка».Знакомство с «братьями» Деда Мороза, фамильные тайны и Рождественские традиции – такую новогоднюю программу приготовил музей Льва Кассиля (Энгельс). Дополнительно посетителям предлагаются новогодние тематические экскурсии по экспозиции музея «Сказки старого дома».В новогодней афише областного киновидеоцентра появились сказочные киноленты. Их можно увидеть в кинозале «На Рижской» и в DVD-кинозалах области.Библиотека для детей и юношества имени А.С. Пушкина готова провести новогодние каникулы вместе со своими читателями. 24 декабря в 11.00 в программе квест-шоу «Шоколадный Дед Мороз, или Новогодний переполох в стране сказок», полезный мастер-класс по изготовлению ёлочных игрушек и веселое поздравление от официальных лиц Нового года – Деда Мороза и Снегурочки!Музей К.А.Федина приглашает на новогодние утренники «Баба Яга в школе магии и волшебства», исторический парк «Россия — моя история» запустил программу, которая включает новогодний квест «Сказка о потерянном времени» и 4 мастер-класса: «Новогодняя игрушка», «Новогодняя свеча», «Мандариновое аромасаше», «От Горыныча до дракона».Большую программу подготовил Радищевский музей. В каникулы музей и его филиалы проведут экскурсии и музейные занятий, на которых гости узнают историю этого замечательного праздника, познакомятся с традициями, вспомнят самые яркие атрибуты новогодних торжеств и создадут свои нарядные елочки.