Выдача экспортных лицензий на ряд товаров полностью перешла на платформу «Мой экспорт»

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Платформа «Мой экспорт» стала официальным каналом для подачи заявлений на экспорт живой рыбы, дикорастущих растений и прекурсоров. Эти продукты имеют большой спрос международном рынке и являются важной составляющей экспортной деятельности российских компаний.Первая группа товаров, на которую можно оформить экспортную лицензию, включает в себя живую рыбу, ракообразных и моллюсков, а также другие живые водные биологические ресурсы. Вторая группа − дикорастущие растения, которые имеют высокую ценность из-за своих уникальных свойств или редкости. Третья группа объединяет химические вещества, которые используются в фармацевтической и парфюмерной промышленности, а также для создания ароматизаторов и отдушек при производстве потребительских товаров.Как отметил вице-президент Российского экспортного центра (входит в ВЭБ.РФ) Алексей Солодов, перевод сервиса на цифровую платформу «Мой экспорт» позволяет сделать процедуру подачи заявлений более удобной для экспортеров. Заявка является электронной, поэтому исключена необходимость дублирования комплекта заявки на бумажном носителе в адрес Минпромторга России. Также сокращено количество обязательных документов. Статус заявки можно отслеживать в личном кабинете на платформе «Мой экспорт», там же отображается результат услуги, доступный для скачивания.В сервисе «Документы. Экспортные лицензии» заявитель вносит информацию по заявке и прикрепляет необходимые документы, после чего заявка направляется на регистрацию в Министерство промышленности и торговли РФ, где рассматривается после оплаты государственной пошлины. Результат оказания услуги отображается в личном кабинете заявителя на портале «Мой экспорт» в течение десяти рабочих дней.Цифровая платформа «Мой экспорт» предоставляет онлайн-доступ к государственным и бизнес-сервисам, сопровождающим выход компаний на экспорт. Сервисы платформы обеспечивают решение основных задач на каждом этапе экспортного цикла. Портал «Мой экспорт» является одним из фокусов национального проекта «Международная кооперация и экспорт», который направлен на увеличение экспорта несырьевых неэнергетических товаров.