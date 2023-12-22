Приняты заключительные поправки в бюджет 2023 года и первые изменения на будущую трёхлетку

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Министр финансов области Ирина Бегинина представила два проекта поправок в законы об областном бюджете, которые ранее рассматривались на профильном комитете.Корректировки на 2023 год предполагают поступление федеральной дотации на обеспечение жильем детей-сирот - 1,5 млрд рублей, привлеченной при поддержке спикера Госдумы Вячеслава Володина, рост областного дорожного фонда на 1,3 млрд рублей, выделение дополнительной помощи местным бюджетам - более 400 млн рублей. Увеличатся расходы областного бюджета на меры поддержки отдельных категорий граждан.Также в рамках реализации федеральных проектов на поддержку малого и среднего предпринимательства предусмотрено 15,6 млн, на мелиорацию земель сельхозназначения – 5,8 млн рублей. В целях развития внутреннего туризма для создания модульных некапитальных объектов размещения запланировано 43,9 млн, повышения доступности и популяризации туризма у детей – 3,8 млн.На обеспечение детей системами непрерывного мониторинга глюкозы дополнительно будет направлено 24 млн.Суммарно увеличение расходов областного бюджета в 2023 году составит 1 млрд рублей.С учетом указанных изменений параметры областного бюджета на 2023 год составят: доходы – 173,3 млрд рублей, расходы – 185,0 млрд рублей.Расходы областного бюджета на 2024 год увеличиваются на 3,6 млрд рублей. Значительная сумма предлагается на развитие пассажирского транспорта, в том числе на закупку судов для перевозки пассажиров речным транспортом. Также муниципальным образованиям запланированы межбюджетные трансферты на переселение граждан из аварийного жилищного фонда.Учтена экономия от приостановления индексации в органах государственной власти области.«С учетом изменений параметры областного бюджета на 2024 год не превышают ограничения, установленные бюджетным законодательством и условиями соглашений с Минфином России и составят: доходы – 156,8 млрд рублей, расходы – 158,5 млрд рублей», - заключила Ирина Бегинина.