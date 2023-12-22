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Председатель совета многоквартирного дома может представлять интересы собственников в суде

Новости
Председатель совета многоквартирного дома может представлять интересы собственников в суде


Вступил в силу Федеральный закон № 593-ФЗ, который внес изменения в Жилищный кодекс. Согласно документу теперь председателю совета многоквартирного дома предоставлено право представлять интересы собственников помещений в суде без доверенностей в случае наделения его таким полномочием по решению общего собрания.

Представлять интересы собственников можно по делам, связанным с управлением и предоставлением коммунальных услуг в доме. Перечень споров, по которым председатель совета может выступать в суде в качестве представителя собственников, а также перечень процессуальных действий, которые он вправе совершать от их имени, должен быть оформлен протоколом.