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Губернатор наградил лучших преподавателей саратовских ВУЗов

Новости
Губернатор наградил лучших преподавателей саратовских ВУЗов


Сегодня губернатор Роман Бусаргин вручил награды победителям профессиональной премии «Высота». Ее ежегодно получают лучшие преподаватели высших учебных заведений региона.

В этом году премии удостоился 21 научно-педагогический работник из 7 учреждений высшего образования региона. Размер премии составляет 100 тысяч рублей.

Губернатор поздравил победителей с получением высокой награды и поблагодарил преподавателей за подготовку востребованных специалистов:
«Рад, что Год педагога и наставника мы завершаем вместе с лучшими преподавателями саратовских вузов. Вы очень много делаете для повышения качества образования. Своим студентам вы даете не только теоретические и практические знания, но и выполняете роль наставников. Мы ждем ваших выпускников на предприятиях региона и рассчитываем, что у ребят есть стремление развивать себя в родной Саратовской области».

Премия «Высота» проводится с 2016 года. Инициатором проекта стал Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин.