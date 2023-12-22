Губернатор наградил лучших преподавателей саратовских ВУЗов

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Сегодня губернатор Роман Бусаргин вручил награды победителям профессиональной премии «Высота». Ее ежегодно получают лучшие преподаватели высших учебных заведений региона.В этом году премии удостоился 21 научно-педагогический работник из 7 учреждений высшего образования региона. Размер премии составляет 100 тысяч рублей.Губернатор поздравил победителей с получением высокой награды и поблагодарил преподавателей за подготовку востребованных специалистов:«Рад, что Год педагога и наставника мы завершаем вместе с лучшими преподавателями саратовских вузов. Вы очень много делаете для повышения качества образования. Своим студентам вы даете не только теоретические и практические знания, но и выполняете роль наставников. Мы ждем ваших выпускников на предприятиях региона и рассчитываем, что у ребят есть стремление развивать себя в родной Саратовской области».Премия «Высота» проводится с 2016 года. Инициатором проекта стал Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин.