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Юные балаковцы готовятся составить конкуренцию современным профессионалам сферы креативных индустрий

Новости
Юные балаковцы готовятся составить конкуренцию современным профессионалам сферы креативных индустрий


В рамках проведенного в Агентстве стратегических инициатив Дня Саратовской области состоялась презентация инвестиционного потенциала региона. Одной из ключевых тем стало развитие креативной экономики. Директор Центра развития креативной экономики Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов Екатерина Черкес-заде в своем выступлении отметила, что без профессионалов невозможно успешное развитие этого рынка.

Руководитель Школы креативных индустрий Екатерина Файзи на встрече с саратовским землячеством рассказала об опыте работы по профориентации, которую проводит единственное в регионе учреждение дополнительного образования, созданное на базе филиала Саратовского областного колледжа искусств в г. Балаково. В частности, Файзи подняла вопрос о необходимости включения Школ креативных индустрий в систему подготовки кадров как начального профориентационного звена, позволяющего подростку познакомиться с миром креативных профессий и выбрать для себя направление дальнейшего развития.

«Мы стремимся, чтобы знания, которые получают дети стали фундаментом для выбора профессии. Этому способствует и уникальная система работы Школ креативных индустрий в нашей стране. Сначала ребенок целый год изучает пять направлений - звукорежиссуру, современную электронную музыку, анимацию, фото- и видеопроизводство, дизайн. И только затем выбирает одно для более глубокого обучения. В этом случае выбор будущего становится более осознанным. Уже сейчас наши ребята побеждают в киноконкурсах, разрабатывают логотипы для общественных организаций, создают проекты, в которых участвуют практически все жители города. Уникальная возможность обучения, которую подарил нам национальный проект «Культура», позволяет юным балаковцам уверенно участвовать и во всероссийских конкурсах. Мы верим, что наши воспитанники в скором времени составят серьезную конкуренцию современным профессионалам сферы креативных индустрий», - отметила руководителя Школы креативных индустрий в Балакове Екатерина Файзи.