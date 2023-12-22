В Саратовской области ожидаемый рост тарифов на коммунальные услуги – ниже среднероссийского

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Правительством РФ принимаются меры по сдерживанию роста тарифов на коммунальные услуги для населения, 2024 год не является исключением.В среднем по России установлен рост платы граждан в размере 9,8%, для Саратовской области 9,2%. Решением Правительства РФ также определен допустимый порог его превышения, который для нашего региона составляет 2%. Иными словами, выше 11,2% тариф на коммунальные услуги вырасти не может.По регионам Приволжского федерального округа данный показатель варьируется в диапазоне от 9% до 15,8%, Саратовская область находится в тройке регионов Приволжского федерального округа с минимальным ростом платы граждан за коммунальные услуги.Правительством региона принимаются все необходимые меры по недопущению необоснованного роста тарифов на коммунальные услуги для населения.Немного о размерах тарифов, которые будут действовать с 1 июля 2024 года:Для городского населения тариф на электроэнергию изменится на 38 копеек и составит 4,76 руб. за 1 кВт, сельское население, а также граждане, проживающие в городских населенных пунктах в домах, оборудованных стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками, будут оплачивать электроэнергию по цене 3,33руб. за 1 кВт.Стоимость услуг по водоснабжению и водоотведению по всем муниципальным образованиям области не превысит установленный для региона предельный рост 9,2%. К примеру, жители г. Саратова за холодную воду с июля 2024 г. будут платить больше, чем в период с декабря 2022 г. по 30 июня 2024 г., на 2 руб. 84 коп. за 1 куб. м., за водоотведение – на 1 руб. 56 коп за 1 куб. м.Аналогичная ситуация – и по тарифам на тепловую энергию, рост по всем районам не превысит показатель в 9,2%.Что касается изменения стоимости природного газа, то в зависимости от направления его использования динамика изменения различная.Жители многоквартирных домов, которые как правило используют газ на пищеприготовление, в платежных документах за июль 2024 г. увидят цену газа 10,76 руб. за 1 куб. м. против действующей цены в размере 10,30 руб., изменения составят 46 коп. за 1 куб. м. газа. Цена газа, используемого жителями одновременно для приготовления пищи и нагрева воды, изменится на 5 коп. и составит 9,40 руб. за 1 куб. м.Цена газа на отопление изменится на 72 коп., произведенная корректировка цены соответствует параметрам прогноза социально-экономического развития РФ на 2024 г., размещенного на сайте федерального Министерства экономического развития.Что касается услуги по обращению с ТКО, то стоимость с 1 июля 2024 г. в регионе вырастет на 3,5%.Также информируем о замороженных нормативах расхода тепловой энергии на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению, в регионе не принято решение о дифференциации нормативов на отопление.Тема введения дифференцированных тарифов на электроэнергию для населения является предметом дискуссии, в нашем регионе решение по данному вопросу также не принято.В целом по области, согласно ежегодно проводимого мониторинга ФАС России, фактический индекс роста платы за коммунальные услуги не превышает установленного индекса для нашего региона, 2024 г. не будет являться исключением.Все тарифные решения находятся в открытом доступе на сайте сетевого издания «Новости Саратовской губернии» и размещаются на сайте Комитета государственного регулирования тарифов Саратовской области.