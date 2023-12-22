Саратовские национально-культурные организации подписали соглашение о сотрудничестве с «Опорой России»

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В конференц-зале министерства внутренней политики и общественных отношений области состоялось подписание соглашений о сотрудничестве и взаимодействии между Саратовским региональным отделением Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» и национально-культурными организациями Саратовской области.Участников мероприятия поприветствовал заместитель министра внутренней политики и общественных отношений области Тимофей Лещенко. Модератором мероприятия выступил председатель комитета по межнациональному сотрудничеству и миграции реготделения «Опоры России» Алексей Козлов.Соглашения о сотрудничестве с объединением предпринимателей подписали председатель Саратовского реготделения «Общества Российско-Китайской дружбы» Владимир Ручин, председатель правления «Культурного центра «Казахстан» Ульяна Джунельбаева, руководитель молодежного отделения «Армянской общины Саратовской области «Крунк» Зорик Амбарцумян, президент «Азербайджанского национального культурного центра «Бирлик» Вагиф Мамедов, председатель «Мордовского национально-культурного центра «Шумбрат» Валентина Кривошеева, председатель Местной национально-культурной автономии немцев Марксовского района Саратовской области Елена Гейдт, президент «Узбекского культурного центра «Согдиана» Рустам Мансуров, председатель исполкома Региональной татарской национально-культурной автономии Саратовской области Мухаммад Мадъяров, председатель правления Таджикского национального культурного центра «Иттифак» Дустмурод Кандаков, зампред национально-культурной автономии казахов Саратовской области Ельдос Кубланов, зампред «Национально-культурного центра народов Дагестана «Дагестан» Ибрагим Мирзебалаев.Со стороны «Опоры России» соглашения подписала председатель реготделения Наталия Панферова.«Опора России – федеральная структура, объединяющая порядка 400 тысяч предпринимателей, изначально была создана для диалога с властью, обществом и популяризации предпринимательства, а также работы с самими предпринимателями. Мы занимаемся решением системных проблем, с которыми сталкивается бизнес-сообщество. Если мы объединим наши усилия с национально-культурными организациями, то, наверное, работа пойдет еще лучше. Мы подписываем соглашения, чтобы вместе идти дальше», - рассказала председатель Саратовского реготделения «Опоры России» Наталия Панферова.