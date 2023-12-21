Саратовских предпринимателей наградили за помощь бойцам спецоперации
Сегодня на двадцать пятом заседании Саратовской областной Думы состоялась церемония награждения медалями Министерства обороны РФ «За укрепление боевого содружества». Жителей региона, которые оказывают практическую помощь подразделениям, выполняющим боевые задачи на территории Запорожской и Херсонской областей, отметил командир 99-го полка Андрей Пойдо.
Медалей «За укрепление боевого содружества» удостоены, в том числе, руководители тепличных хозяйств области – генеральный директор АО «Совхоз-Весна» Александр Решетов и генеральный директору ООО «РЭХН» Расим Багиев.
«Хочу выразить слова благодарности за оказанную помощь Губернатору области Роману Викторовичу Бусаргину, областной Думе в лице председателя Михаила Александровича Исаева и всем депутатам областной Думы, всем предпринимателям и фермерам за помощь и поддержу военнослужащих, выполняющих боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции. Поверьте, она очень важна. Мы чувствуем заботу области в первую очередь», – подчеркнул Андрей Пойдо.
«Сельхозтоваропроизводители региона выполняют стратегическую задачу по обеспечению продовольственной безопасности и при этом оказывают колоссальную поддержку ребятам, которые находятся в зоне СВО. Это в крови у наших аграриев. Недаром всем известны наши земляки, предшественники, в годы Великой Отечественной войны ставшие основоположниками оказания помощи нашим бойцам под девизом: «Всё для фронта! Всё для Победы!». Спасибо вам за это и низкий поклон", - поблагодарил Александра Решетова и Расима Багиева зампред Правительства области – министр сельского хозяйства области Роман Ковальский.
Медалей «За укрепление боевого содружества» удостоены, в том числе, руководители тепличных хозяйств области – генеральный директор АО «Совхоз-Весна» Александр Решетов и генеральный директору ООО «РЭХН» Расим Багиев.
«Хочу выразить слова благодарности за оказанную помощь Губернатору области Роману Викторовичу Бусаргину, областной Думе в лице председателя Михаила Александровича Исаева и всем депутатам областной Думы, всем предпринимателям и фермерам за помощь и поддержу военнослужащих, выполняющих боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции. Поверьте, она очень важна. Мы чувствуем заботу области в первую очередь», – подчеркнул Андрей Пойдо.
«Сельхозтоваропроизводители региона выполняют стратегическую задачу по обеспечению продовольственной безопасности и при этом оказывают колоссальную поддержку ребятам, которые находятся в зоне СВО. Это в крови у наших аграриев. Недаром всем известны наши земляки, предшественники, в годы Великой Отечественной войны ставшие основоположниками оказания помощи нашим бойцам под девизом: «Всё для фронта! Всё для Победы!». Спасибо вам за это и низкий поклон", - поблагодарил Александра Решетова и Расима Багиева зампред Правительства области – министр сельского хозяйства области Роман Ковальский.