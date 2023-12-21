Саратовских предпринимателей наградили за помощь бойцам спецоперации

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Медалей «За укрепление боевого содружества» удостоены, в том числе, руководители тепличных хозяйств области – генеральный директор АО «Совхоз-Весна» Александр Решетов и генеральный директору ООО «РЭХН» Расим Багиев.«Хочу выразить слова благодарности за оказанную помощь Губернатору области Роману Викторовичу Бусаргину, областной Думе в лице председателя Михаила Александровича Исаева и всем депутатам областной Думы, всем предпринимателям и фермерам за помощь и поддержу военнослужащих, выполняющих боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции. Поверьте, она очень важна. Мы чувствуем заботу области в первую очередь», – подчеркнул Андрей Пойдо.«Сельхозтоваропроизводители региона выполняют стратегическую задачу по обеспечению продовольственной безопасности и при этом оказывают колоссальную поддержку ребятам, которые находятся в зоне СВО. Это в крови у наших аграриев. Недаром всем известны наши земляки, предшественники, в годы Великой Отечественной войны ставшие основоположниками оказания помощи нашим бойцам под девизом: «Всё для фронта! Всё для Победы!». Спасибо вам за это и низкий поклон", - поблагодарил Александра Решетова и Расима Багиева зампред Правительства области – министр сельского хозяйства области Роман Ковальский.