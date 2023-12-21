Компания Wildberries приступила к строительству логистического комплекса в Саратове

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Объект возводится в Ленинском районе Саратова. Завезена необходимая техника - это порядка 12 экскаваторов и 30 самосвалов, начались монолитные и земляные работы. На сегодняшний момент большая часть стройматериалов приобретается в нашем же регионе. Первую очередь планируется сдать осенью следующего года.Тема строительства комплекса стала одной из ключевых во время визита генерального директора Wildberries Татьяны Бакальчук в регион. Ожидается, что площадь логистического центра превысит 200 тысяч квадратных метров, в проект намерены вложить порядка 12,5 миллиардов рублей. Компания планирует создать 10 тысяч рабочих мест.Перед правительством области поставлена задача максимально сопровождать инвестора и помогать ему в решении вопросов различного уровня. В дальнейшем, с учетом открытия склада, нужно продумать транспортную логистику в этом направлении.