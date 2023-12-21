Усилена работа по обеспечению цифрового суверенитета региона

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Министерством цифрового развития и связи области подписано соглашение о внедрении отечественного софтаВ рамках презентации инвестиционного потенциала Саратовской области на площадке «Точка кипения» на Новом Арбате в г. Москве состоялось подписание соглашения о сотрудничестве с «Группа Астра». Сотрудничество направлено на импортозамещение программ иностранного производства в целях усиления цифрового суверенитета региона.Партнеры также планируют организовывать в Саратовской области мероприятия, направленные на достижение показателей национального проекта «Цифровая экономика Российской Федерации» в части внедрения отечественного программного обеспечения. Сторонами будут проводиться оценка уровня внедрения в отдельных отраслях региона отечественных программных решений, а также разрабатываться предложения по замене иностранных продуктов.«Переход на отечественное программное обеспечение – это одна из задач, поставленных Президентом РФ в рамках достижения национальной цели «Цифровая трансформация». Сегодня действует запрет на допуск программного обеспечения, происходящего из иностранных государств, в рамках осуществления закупок для государственных и муниципальных нужд.Заключение соглашения будет способствовать переходу исполнительных органов области на российские программные продукты, а также построению региональной экосистемы импортозамещения в области ИТ.Сотрудничество позволит нам обмениваться ресурсами и знаниями и создавать благоприятные условия для развития ИТ-индустрии», - прокомментировал министр цифрового развития и связи области Владимир Старков.«Мы подписали соглашение с Саратовской областью и будем помогать региону в реализации целей по достижению технологического суверенитета. Мы продолжим усиливать позиции «Группы Астра» в ПФО и обеспечивать переход на безопасные отечественные ИТ-решения организаций здравоохранения, образования, сельского хозяйства, органов власти и бизнеса. Для решения вопроса нехватки кадров будем наращивать сотрудничество с образовательными учреждениями и привлекать их к участию в наших проектах «Астра-школа», «Астра-колледж», «Астра-вуз», которые позволяют заниматься подготовкой необходимых в сфере ИТ специалистов», — комментирует директор департамента регионального развития «Группы Астра» Андрей Солдатов.