Жителей области консультируют по вопросам техобслуживания газового оборудования через социальные сети

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В Государственную жилищную инспекцию ежедневно поступают сообщения от жителей региона через автоматизированную систему мониторинга «Инцидент-менеджмент». С 1 по 20 декабря инспекцией отработано 62 сообщения по вопросам жилищно-коммунального хозяйства. С начала года поступило уже 1104 сообщения.Основные проблемы, с которыми сталкиваются жители, касаются качества работы управляющих организаций. С наступлением холодов и выпадением осадков увеличилось количество сообщений в части уборки дворовых территорий и предоставления качественных коммунальных услуг.На все поступившие через систему сообщения предоставлены ответы, жителям также разъяснен порядок проведения контрольно-надзорных мероприятий.«В связи со вступившими в силу изменениями в Федеральном законодательстве о газоснабжении усилен контроль за соблюдением требований безопасности при эксплуатации газового оборудования. Через систему мониторинга сообщений «Инцидент-менеджмент» к нам поступают вопросы, связанные с заключением договоров на техническое обслуживание и ремонт внутридомового или внутриквартирного газового оборудования. Консультируем жителей и в этом направлении», – сообщил начальник ГЖИ Владимир Томашенцев.Инспекция напоминает, что работы по техническому обслуживанию и ремонту газового оборудования выполняются только специализированной организацией на основании договора, заключенного между заказчиком и исполнителем. Техническое обслуживание газового оборудования должно проводиться не реже 1 раза в год с учетом минимального перечня выполняемых работ.