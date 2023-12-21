В Балакове стартовали игры в рамках турнира по хоккею среди дворовых команд «Лед и пламя» на призы Олимпийского чемпиона А.Н. Коваленко
Открыли турнир балаковская команда «Прометей» и «Ягуар» из Удмуртской Республики. По итогам первого периода счет составил 2:2. Игры будут идти сегодня в течение всего дня и продолжатся завтра.
Напомним, сегодня в 13.30 в ФОКе с ледовой ареной им. А.Н. Коваленко (г. Балаково, ул. 30 лет Победы, 63) состоится торжественное открытие турнира. С 14.00 до 14.30 часов пройдет автограф-сессия с Олимпийским чемпионом Андреем Николаевичем Коваленко. В 15.00 запланирована пресс-конференция для СМИ.
Завтра, 22 декабря, в 16.00 в ФОКе с ледовой ареной им. А.Н. Коваленко состоится церемония закрытия и награждения участников турнира.
Напомним, сегодня в 13.30 в ФОКе с ледовой ареной им. А.Н. Коваленко (г. Балаково, ул. 30 лет Победы, 63) состоится торжественное открытие турнира. С 14.00 до 14.30 часов пройдет автограф-сессия с Олимпийским чемпионом Андреем Николаевичем Коваленко. В 15.00 запланирована пресс-конференция для СМИ.
Завтра, 22 декабря, в 16.00 в ФОКе с ледовой ареной им. А.Н. Коваленко состоится церемония закрытия и награждения участников турнира.