21 декабря 2023 ЧЕТВЕРГ
Новости
18:00 | 21 декабря
Компания Wildberries приступила к строительству логистического комплекса в Саратове
17:00 | 21 декабря
Усилена работа по обеспечению цифрового суверенитета региона
16:20 | 21 декабря
Саратовских предпринимателей наградили за помощь бойцам спецоперации
16:00 | 21 декабря
Жителей области консультируют по вопросам техобслуживания газового оборудования через социальные сети
15:00 | 21 декабря
В Балакове стартовали игры в рамках турнира по хоккею среди дворовых команд «Лед и пламя» на призы Олимпийского чемпиона А.Н. Коваленко
14:00 | 21 декабря
Региональное Минприроды и «Офицеры России» в Саратове подписали соглашение о сотрудничестве
13:00 | 21 декабря
В Саратове вынесен приговор местным жителям, совершившим диверсию на Приволжской железной дороге – поджог релейного шкафа
12:00 | 21 декабря
Сегодня в Саратовской области отмечается День многодетной семьи
11:45 | 21 декабря
Гибель 12-летней девочки в поезде расследуют пензенские следователи
11:00 | 21 декабря
В Саратове состоялось торжественное закрытие Года педагога и наставника
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

В Балакове стартовали игры в рамках турнира по хоккею среди дворовых команд «Лед и пламя» на призы Олимпийского чемпиона А.Н. Коваленко

Новости
Открыли турнир балаковская команда «Прометей» и «Ягуар» из Удмуртской Республики. По итогам первого периода счет составил 2:2. Игры будут идти сегодня в течение всего дня и продолжатся завтра.



Напомним, сегодня в 13.30 в ФОКе с ледовой ареной им. А.Н. Коваленко (г. Балаково, ул. 30 лет Победы, 63) состоится торжественное открытие турнира. С 14.00 до 14.30 часов пройдет автограф-сессия с Олимпийским чемпионом Андреем Николаевичем Коваленко. В 15.00 запланирована пресс-конференция для СМИ.

Завтра, 22 декабря, в 16.00 в ФОКе с ледовой ареной им. А.Н. Коваленко состоится церемония закрытия и награждения участников турнира.