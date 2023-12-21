Гибель 12-летней девочки в поезде расследуют пензенские следователи

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По сообщению губернатора Саратовской области, "ночью пришло сообщение, что на поезде, следовавшем из Тюмени через Саратовскую область, несколько детей обратились за медицинской помощью из-за повышения температуры. Ребята возвращались из лагеря в составе организованной группы из 125 человек в сопровождении взрослых. Роспотребнадзор на месте развернул мобильную лабораторию, всех осмотрели врачи.Было принято решение встретить группу в Балашове, где была остановка поезда, чтобы централизованно доставить всех в инфекционную больницу Саратова и проверить на наличие каких-либо заболеваний и при необходимости оказать помощь. Профильное учреждение оперативно подготовили к приему пациентов.Сейчас ребят осматривают медики и специалисты Роспотребнадзора. Около 60 детей имеют признаки ОРВИ. У 15 из них лаботорно подтвержден грипп А. Состояние у всех удовлетворительное. Им оказывают всю необходимую помощь. Сопровождающие взрослые находятся вместе с ними.По информации сопровождающих и оперативных служб соседнего региона, в ходе следования поезда скончался один из детей - 12-летняя девочка. Причины и все обстоятельства произошедшего сейчас выясняют профильные ведомства и правоохранительные органы.Организованная группа из другого региона, поэтому для родителей создана круглосуточная горячая линия - 8 8452 67 07 02."Следственными органами СК России по Пензенской области возбуждено уголовное дело по факту смерти девочки в поезде дальнего следования.По данным следствия, вечером 20 декабря 2023 года в поезде, следовавшем по маршруту Тюмень-Адлер, ухудшилось состояние здоровья 12-летней девочки, находившейся в составе организованной группы детей. На территории Пензенской области прибывшими к поезду работниками скорой медицинской помощи зафиксирована смерть ребенка. Для установления точной причины смерти назначена и проводится судебно-медицинская экспертиза.Кроме того, 21 декабря ночью поезд прибыл на станцию в город Балашов Саратовской области, откуда после осмотра медицинскими сотрудниками дети госпитализированы в медицинское учреждение города Саратова. Следственными органами СК России по Саратовской области по данному факту проводится процессуальная проверка.Председатель Следственного комитета запросил у и. о. руководителя СУ по Пензенской области Игнатенкова В.В., а также у и.о. руководителя СУ по Саратовской области Костина Д.А. доклады о расследовании уголовного дела и установленных в ходе проверки обстоятельствах.