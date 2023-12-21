Региональное Минприроды и «Офицеры России» в Саратове подписали соглашение о сотрудничестве
20 декабря региональное минприроды и Саратовское региональное отделение общероссийской организации «Офицеры России» подписали соглашение о сотрудничестве. От лица министерства подпись поставил министр природных ресурсов и экологии Саратовской области Константин Доронин, общественную организацию представлял председатель Президиума Саратовского регионального отделения Владимир Незнамов.
Предметом соглашения стало проведение социально-просветительских мероприятий, акций и встреч с молодежью и ветеранами СВО.
Стороны договорились оказывать друг другу содействие в проведении военно-патриотических, иных совместных мероприятий, в том числе, направленных на реабилитацию ветеранов и инвалидов, патриотическое воспитание молодежи и др. Также в ходе встречи обсудили аспекты предстоящей совместной работы.
Соглашение вступило в силу со дня его подписания.
Министерство природных ресурсов и экологии области