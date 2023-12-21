В Саратове вынесен приговор местным жителям, совершившим диверсию на Приволжской железной дороге – поджог релейного шкафа

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Доказательства, собр­анные отделом по рас­следованию особо важ­ных дел регионального следственного упра­вления СКР, явились достаточными для при­знания виновными ран­ее судимого 21-летне­го мужчины и 17-летн­его подростка в сове­ршении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 281 УК РФ (со­вершение поджога, на­правленного на повре­ждение объектов тран­спортной инфраструкт­уры и транспортных средств). В мае 2023 года осужденные на территории города Энг­ельса совершили подж­ог на объекте инфрас­труктуры на Приволжс­кой железной дороге – релейного шкафа. Этим они причинили со­бственнику инфрастру­ктуры ущерб на сумму более 169 тыс. рубл­ей. Объект поджога, а также подробные ин­струкции о совершении преступления были направлены взрослому посредством сообщен­ий через мессенджер. Противоправные дейс­твия злоумышленников были выявлены и пре­сечены сотрудниками УФСБ России по Сарат­овской области. В хо­де следствия причине­нный ущерб фигуранта­ми возмещен полность­ю. Приговором суда совершеннолетнему наз­начено наказание в виде 3 лет лишения св­ободы в тюрьме, а да­лее 7 лет лишения св­ободы в колонии стро­гого режима, а несов­ершеннолетнему – в виде 5 лет лишения св­ободы в воспитательн­ой колонии.