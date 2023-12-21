21 декабря 2023 ЧЕТВЕРГ
Новости
18:00 | 21 декабря
Компания Wildberries приступила к строительству логистического комплекса в Саратове
17:00 | 21 декабря
Усилена работа по обеспечению цифрового суверенитета региона
16:20 | 21 декабря
Саратовских предпринимателей наградили за помощь бойцам спецоперации
16:00 | 21 декабря
Жителей области консультируют по вопросам техобслуживания газового оборудования через социальные сети
15:00 | 21 декабря
В Балакове стартовали игры в рамках турнира по хоккею среди дворовых команд «Лед и пламя» на призы Олимпийского чемпиона А.Н. Коваленко
14:00 | 21 декабря
Региональное Минприроды и «Офицеры России» в Саратове подписали соглашение о сотрудничестве
13:00 | 21 декабря
В Саратове вынесен приговор местным жителям, совершившим диверсию на Приволжской железной дороге – поджог релейного шкафа
12:00 | 21 декабря
Сегодня в Саратовской области отмечается День многодетной семьи
11:45 | 21 декабря
Гибель 12-летней девочки в поезде расследуют пензенские следователи
11:00 | 21 декабря
В Саратове состоялось торжественное закрытие Года педагога и наставника
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
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Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
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Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
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Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
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В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
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В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
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Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
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Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
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В Саратове появился новый символ культурного наследия
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В Саратове вынесен приговор местным жителям, совершившим диверсию на Приволжской железной дороге – поджог релейного шкафа

Новости
В ходе следствия причиненный ущерб фигурантами возмещен полностью. Приговором суда совершеннолетнему назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы в тюрьме, а далее 7 лет лишения свободы в колонии строгого режима, а несовершеннолетнему – в виде 5 лет лишения свободы в воспитательной колонии.

Доказательства, собр­анные отделом по рас­следованию особо важ­ных дел регионального следственного упра­вления СКР, явились достаточными для при­знания виновными ран­ее судимого 21-летне­го мужчины и 17-летн­его подростка в сове­ршении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 281 УК РФ (со­вершение поджога, на­правленного на повре­ждение объектов тран­спортной инфраструкт­уры и транспортных средств). В мае 2023 года осужденные на территории города Энг­ельса совершили подж­ог на объекте инфрас­труктуры на Приволжс­кой железной дороге – релейного шкафа. Этим они причинили со­бственнику инфрастру­ктуры ущерб на сумму более 169 тыс. рубл­ей. Объект поджога, а также подробные ин­струкции о совершении преступления были направлены взрослому посредством сообщен­ий через мессенджер. Противоправные дейс­твия злоумышленников были выявлены и пре­сечены сотрудниками УФСБ России по Сарат­овской области. В хо­де следствия причине­нный ущерб фигуранта­ми возмещен полность­ю. Приговором суда совершеннолетнему наз­начено наказание в виде 3 лет лишения св­ободы в тюрьме, а да­лее 7 лет лишения св­ободы в колонии стро­гого режима, а несов­ершеннолетнему – в виде 5 лет лишения св­ободы в воспитательн­ой колонии.