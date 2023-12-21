В Саратове вынесен приговор местным жителям, совершившим диверсию на Приволжской железной дороге – поджог релейного шкафа
В ходе следствия причиненный ущерб фигурантами возмещен полностью. Приговором суда совершеннолетнему назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы в тюрьме, а далее 7 лет лишения свободы в колонии строгого режима, а несовершеннолетнему – в виде 5 лет лишения свободы в воспитательной колонии.
Доказательства, собранные отделом по расследованию особо важных дел регионального следственного управления СКР, явились достаточными для признания виновными ранее судимого 21-летнего мужчины и 17-летнего подростка в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 281 УК РФ (совершение поджога, направленного на повреждение объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств). В мае 2023 года осужденные на территории города Энгельса совершили поджог на объекте инфраструктуры на Приволжской железной дороге – релейного шкафа. Этим они причинили собственнику инфраструктуры ущерб на сумму более 169 тыс. рублей. Объект поджога, а также подробные инструкции о совершении преступления были направлены взрослому посредством сообщений через мессенджер. Противоправные действия злоумышленников были выявлены и пресечены сотрудниками УФСБ России по Саратовской области. В ходе следствия причиненный ущерб фигурантами возмещен полностью. Приговором суда совершеннолетнему назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы в тюрьме, а далее 7 лет лишения свободы в колонии строгого режима, а несовершеннолетнему – в виде 5 лет лишения свободы в воспитательной колонии.
Доказательства, собранные отделом по расследованию особо важных дел регионального следственного управления СКР, явились достаточными для признания виновными ранее судимого 21-летнего мужчины и 17-летнего подростка в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 281 УК РФ (совершение поджога, направленного на повреждение объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств). В мае 2023 года осужденные на территории города Энгельса совершили поджог на объекте инфраструктуры на Приволжской железной дороге – релейного шкафа. Этим они причинили собственнику инфраструктуры ущерб на сумму более 169 тыс. рублей. Объект поджога, а также подробные инструкции о совершении преступления были направлены взрослому посредством сообщений через мессенджер. Противоправные действия злоумышленников были выявлены и пресечены сотрудниками УФСБ России по Саратовской области. В ходе следствия причиненный ущерб фигурантами возмещен полностью. Приговором суда совершеннолетнему назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы в тюрьме, а далее 7 лет лишения свободы в колонии строгого режима, а несовершеннолетнему – в виде 5 лет лишения свободы в воспитательной колонии.