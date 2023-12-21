21 декабря 2023 ЧЕТВЕРГ
Новости
18:00 | 21 декабря
Компания Wildberries приступила к строительству логистического комплекса в Саратове
17:00 | 21 декабря
Усилена работа по обеспечению цифрового суверенитета региона
16:20 | 21 декабря
Саратовских предпринимателей наградили за помощь бойцам спецоперации
16:00 | 21 декабря
Жителей области консультируют по вопросам техобслуживания газового оборудования через социальные сети
15:00 | 21 декабря
В Балакове стартовали игры в рамках турнира по хоккею среди дворовых команд «Лед и пламя» на призы Олимпийского чемпиона А.Н. Коваленко
14:00 | 21 декабря
Региональное Минприроды и «Офицеры России» в Саратове подписали соглашение о сотрудничестве
13:00 | 21 декабря
В Саратове вынесен приговор местным жителям, совершившим диверсию на Приволжской железной дороге – поджог релейного шкафа
12:00 | 21 декабря
Сегодня в Саратовской области отмечается День многодетной семьи
11:45 | 21 декабря
Гибель 12-летней девочки в поезде расследуют пензенские следователи
11:00 | 21 декабря
В Саратове состоялось торжественное закрытие Года педагога и наставника
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

Сегодня в Саратовской области отмечается День многодетной семьи

Новости
В регионе почти 26 тысяч семей воспитывают трех и более детей.
Сегодня в Саратовской области отмечается День многодетной семьи

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин поздравил многодетные семьи с праздником.

«Семейные ценности – это основа нашего общества, а самоотверженный труд многодетных родителей – почетный вдвойне. Каждый день вы показываете пример ответственного отношения к воспитанию, безграничной заботы.

Примите самые искренние поздравления с праздником! Пусть в вашем доме всегда царят тепло и радость, а дети будут здоровыми и счастливыми».