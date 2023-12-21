Сегодня в Саратовской области отмечается День многодетной семьи
В регионе почти 26 тысяч семей воспитывают трех и более детей.
Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин поздравил многодетные семьи с праздником.
«Семейные ценности – это основа нашего общества, а самоотверженный труд многодетных родителей – почетный вдвойне. Каждый день вы показываете пример ответственного отношения к воспитанию, безграничной заботы.
Примите самые искренние поздравления с праздником! Пусть в вашем доме всегда царят тепло и радость, а дети будут здоровыми и счастливыми».
Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин поздравил многодетные семьи с праздником.
«Семейные ценности – это основа нашего общества, а самоотверженный труд многодетных родителей – почетный вдвойне. Каждый день вы показываете пример ответственного отношения к воспитанию, безграничной заботы.
Примите самые искренние поздравления с праздником! Пусть в вашем доме всегда царят тепло и радость, а дети будут здоровыми и счастливыми».