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В Саратове состоялось торжественное закрытие Года педагога и наставника

Новости
В Саратове состоялось торжественное закрытие Года педагога и наставника


20 декабря в СГУ им. Н.Г. Чернышевского собрались представители сферы образования, культуры, спорта – все те, кто непосредственно связан с деятельностью педагога. Все они приняли участие в торжественной церемонии закрытия Года педагога и наставника в регионе.

Заслуженные награды получили лучшие педагоги, внесшие огромный вклад в воспитание и обучение детей Саратовской области. Лучшие из лучших получили нагрудные знаки, благодарственные письма, почетные звания и грамоты Российской Федерации, Минпросвещения России, а также Правительства области.

С приветственным словом к участникам церемонии обратилась заместитель директора Департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Минпросвещения России Надежда Босс: «Рада, что мне удалось присутствовать на завершающем форуме Года педагога и наставника. Воспитание в школе является для нас всех приоритетным направлением, и именно педагог прививает детям любовь к Родине, учит гордиться выдающимися людьми нашей великой страны. Результат, которого достигло Саратовское образование – это планомерный совместный труд, подготовка базового фундамента всеми педагогами региона не только одного года, а нескольких лет. Уверена, что преобразования, произошедшие в этом году, будут продолжены в последующие годы, и нам удастся воспитать достойное поколение».

Со словами благодарности к педагогам обратился заместитель Председателя Правительства области – министр образования области Михаил Орлов. Он отметил, что в 2023 году реализованы масштабные проекты и программы, улучшена инфраструктура образовательных организаций, утверждены новые меры поддержки педагогов, в том числе поощрения для профессиональных конкурсов: «Год педагога и наставника завершается, но я уверен, что в Саратовской области продолжится повышение статуса педагога, мы с вами будет менять образование только в лучшую сторону и достигать высоких результатов в совместной работе. Отдельных слов благодарности заслуживают ветераны педагогического труда, к которым каждый из нас всегда может обратиться за советом и помощью, их вклад невозможно оценить!».

С творческими номерами выступили педагоги – победители профессиональных конкурсов 2023 года, представители педагогических династий, талантливые ребята региона. В завершение торжества хорошее настроение гостям подарила кавер-группа «Оранжевый галстук.