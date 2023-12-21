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В Саратове презентована книга «Юные летописцы: живая связь времен»

Новости
В Саратове презентована книга «Юные летописцы: живая связь времен»


В Саратовской областной научной библиотеке состоялась презентация книги «Юные летописцы: живая связь времен». Мероприятие прошло в рамках одноименного проекта, ставшего победителем областного конкурса социальных проектов НКО, оператором которого является министерство внутренней политики и общественных отношений Саратовской области. Проект реализован Саратовским региональным отделением Общероссийской общественной организации «Союз журналистов России».

В Саратове презентована книга «Юные летописцы: живая связь времен»

В презентации книги приняли участие представители органов власти, некоммерческих организаций, средств массовой информации, а также участники проекта – юные корреспонденты.

Проект «Юные летописцы: живая связь времен» реализован с целью укрепления связи поколений, развития журналистского образования, профориентации молодого поколения юных журналистов через получение ими навыков и интереса к журналистской профессии. В книге опубликованы работы победителей конкурсов среди школьников и студентов «Серебряное перо губернии» и «О героях былых времен», а также некоторые работы преподавателей, помогающих юным корреспондентам в выборе профессии и нравственных ориентиров.

Участников мероприятия поприветствовала советник министра внутренней политики и общественных отношений Саратовской области Юлия Зигерт, вручила Благодарственное письмо министерства председателю Саратовского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Союз журналистов России» Лидии Златогорской, а также зачитала приветственный адрес министра Натальи Трошиной.

«Уверена, что те навыки, которые опытные журналисты передали юным корреспондентам в ходе мероприятий проекта «Юные летописцы: живая связь времен» даст импульс новым идеям и поможет молодым людям укрепить знания в области журналистики и реализовать свои идеи», - отмечается в приветственном адресе министра.