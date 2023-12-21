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В Саратове состоялся круглый стол об организации помощи защитникам Отечества

Новости
В Саратове состоялся круглый стол об организации помощи защитникам Отечества


На площадке Общественной палаты Саратовской области состоялся круглый стол «Об организации помощи защитникам Отечества и их семьям на территории Саратовской области: опыт и проблемы, пути их решения» с участием представителей органов власти, уполномоченного по правам человека в области, уполномоченного по правам ребенка в области, руководителей оперативных штабов муниципальных образований области по организации оказания помощи семьям мобилизованных граждан и добровольцев, руководителей некоммерческих организаций области, социальных координаторов фонда «Защитники Отечества».

В мероприятии принял участие первый заместитель министра внутренней политики и общественных отношений области Денис Попонов, отметив важную роль общественных советов, некоммерческих организаций, неравнодушных граждан по оказанию помощи военнослужащим и членам их семей.

Организатором мероприятия выступила член Общественной палаты Российской Федерации Людмила Жуковская.

«Президент России Владимир Путин уделяет огромное внимание вопросам оказания помощи участникам СВО и их семьям. В Саратовской области, по инициативе Губернатора Романа Бусаргина в каждом районе проводится регулярный прием граждан, где, благодаря межведомственной совместной работе, вопросы решаются эффективно и в кратчайшие сроки. Большой объем повседневной работы ведут муниципалитеты – организованы штабы, активно работают общественные организации, волонтерские движения», - отметила Людмила Жуковская.

Руководитель филиала государственного фонда «Защитники Отечества» по Саратовской области Денис Белоусов рассказал о деятельности социальных координаторов фонда в районах области.