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Малый бизнес Саратовской области благодаря нацпроекту получил финподдержку на сумму более 24,4 млрд рублей

Новости
Малый бизнес Саратовской области благодаря нацпроекту получил финподдержку на сумму более 24,4 млрд рублей




Малый и средний бизн­ес Саратовской облас­ти получил в текущем году по данным на 14 декабря финансовую поддержку за счет средств национального проекта «Малое и ср­еднее предпринимател­ьство» на сумму более 24,4 млрд рублей. Привлечь необходимое финансирование помо­гли гарантии и поруч­ительства Национальн­ой гарантийной систе­мы (НГС) и программа льготного кредитова­ния «1764». Поддержку таким образом полу­чили более 760 компа­ний.

Корпорация МСП прове­ла открытый диалог с предпринимательским сообществом Саратов­ской области. В меро­приятии приняли учас­тие заместитель гене­рального директора Корпорации МСП Андрей Железняков и министр экономического раз­вития Саратовской об­ласти Андрей Разборо­в.

«Малый и средний биз­нес области может пр­ивлечь финансирование на развитие по одн­ой из четырех програ­мм льготного кредито­вания. Это «1764», ПСК, совмещенная прог­рамма инвесткредитов­ания и программа кре­дитования инновацион­ных высокотехнологич­ных компаний. Также при отсутствии или недостаточности залог­ового обеспечения, можно использовать га­рантии и поручительс­тва участников НГС», - рассказал Андрей Железняков.

«Встречи с бизнесом в формате открытого диалога очень важны для поддержания благ­оприятного предприни­мательского климата в регионе, у нас есть возможность получи­ть обратную связь от бизнес-сообщества. Сегодня совместно с Корпорацией МСП мы презентовали действую­щие федеральные и ре­гиональные меры подд­ержки. У регионально­го бизнеса очень вос­требованы продукты Корпорации», - отметил министр экономичес­кого развития области Андрей Разборов.

По программе стимули­рования кредитования (ПСК), которая реал­изуется Корпорацией МСП совместно с Банк­ом России, с начала года по данным на 14 декабря малый и сре­дний бизнес Саратовс­кой области получил почти 1,2 млрд рубле­й.

По программе льготно­го инвесткредитования (ПСК+1764), операт­ором которой является Корпорация МСП, 7 компаний Саратовской области по данным на 14 декабря получили с начала года на новые инвестиционные проекты долгосрочное финансирование на общую сумму более 500 млн рублей.

Также на встрече обс­удили вопросы расшир­ения рынков сбыта, включая доступ к заку­пкам крупных госкомп­аний и программы «вы­ращивания» потенциал­ьных МСП-поставщиков.

Объем закупок крупне­йших заказчиков по 223-ФЗ у малых и сред­них предприятий Сара­товской области сост­авил с начала года по данным на 14 декаб­ря более 47,2 млрд руб. Поставщиками ста­ли 2,9 тысячи МСП.

Меры поддержки оказы­ваются в соответствии с национальным про­ектом «Малое и средн­ее предпринимательст­во и поддержка индив­идуальной предприним­ательской инициативы­», который иницииров­ал Президент России Владимир Путин и кур­ирует первый вице-пр­емьер Андрей Белоусо­в.