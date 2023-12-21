Малый бизнес Саратовской области благодаря нацпроекту получил финподдержку на сумму более 24,4 млрд рублей
Малый и средний бизнес Саратовской области получил в текущем году по данным на 14 декабря финансовую поддержку за счет средств национального проекта «Малое и среднее предпринимательство» на сумму более 24,4 млрд рублей. Привлечь необходимое финансирование помогли гарантии и поручительства Национальной гарантийной системы (НГС) и программа льготного кредитования «1764». Поддержку таким образом получили более 760 компаний.
Корпорация МСП провела открытый диалог с предпринимательским сообществом Саратовской области. В мероприятии приняли участие заместитель генерального директора Корпорации МСП Андрей Железняков и министр экономического развития Саратовской области Андрей Разборов.
«Малый и средний бизнес области может привлечь финансирование на развитие по одной из четырех программ льготного кредитования. Это «1764», ПСК, совмещенная программа инвесткредитования и программа кредитования инновационных высокотехнологичных компаний. Также при отсутствии или недостаточности залогового обеспечения, можно использовать гарантии и поручительства участников НГС», - рассказал Андрей Железняков.
«Встречи с бизнесом в формате открытого диалога очень важны для поддержания благоприятного предпринимательского климата в регионе, у нас есть возможность получить обратную связь от бизнес-сообщества. Сегодня совместно с Корпорацией МСП мы презентовали действующие федеральные и региональные меры поддержки. У регионального бизнеса очень востребованы продукты Корпорации», - отметил министр экономического развития области Андрей Разборов.
По программе стимулирования кредитования (ПСК), которая реализуется Корпорацией МСП совместно с Банком России, с начала года по данным на 14 декабря малый и средний бизнес Саратовской области получил почти 1,2 млрд рублей.
По программе льготного инвесткредитования (ПСК+1764), оператором которой является Корпорация МСП, 7 компаний Саратовской области по данным на 14 декабря получили с начала года на новые инвестиционные проекты долгосрочное финансирование на общую сумму более 500 млн рублей.
Также на встрече обсудили вопросы расширения рынков сбыта, включая доступ к закупкам крупных госкомпаний и программы «выращивания» потенциальных МСП-поставщиков.
Объем закупок крупнейших заказчиков по 223-ФЗ у малых и средних предприятий Саратовской области составил с начала года по данным на 14 декабря более 47,2 млрд руб. Поставщиками стали 2,9 тысячи МСП.
Меры поддержки оказываются в соответствии с национальным проектом «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», который инициировал Президент России Владимир Путин и курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов.