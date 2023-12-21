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Участника спецоперации из Саратовской области наградили за боевые отличия

Новости
Участника спецоперации из Саратовской области наградили за боевые отличия


Участник спецоперации из Духовницкого района Саратовской области Александр Пронин награжден медалью «За боевые отличия».

Военнослужащий отмечен за мужество и героизм, проявленные при выполнении задач в боевых условиях.

Как сообщил телеграм-канал «Время Саратовское Z», Александр из села Левенка. В зону СВО отправился добровольцем.

Авторы публикации также напомнили, что в регионе продолжается набор на военную службу по контракту. Подробности можно узнать:

• на горячей линии 117;

• в пунктах отбора (по месту жительства);

• в областном пункте отбора по контракту по адресу г. Саратов, ул. Буровая, 36, телефон 8 (8452) 38-19-20;

• на сайте службапоконтракту.рф;

• через сервис «Поступление на военную службу по контракту или добровольцем» (https://www.gosuslugi.ru/600483/1/form) на портале «Госуслуги».