Участника спецоперации из Саратовской области наградили за боевые отличия

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Участник спецоперации из Духовницкого района Саратовской области Александр Пронин награжден медалью «За боевые отличия».Военнослужащий отмечен за мужество и героизм, проявленные при выполнении задач в боевых условиях.Как сообщил телеграм-канал «Время Саратовское Z», Александр из села Левенка. В зону СВО отправился добровольцем.Авторы публикации также напомнили, что в регионе продолжается набор на военную службу по контракту. Подробности можно узнать:• на горячей линии 117;• в пунктах отбора (по месту жительства);• в областном пункте отбора по контракту по адресу г. Саратов, ул. Буровая, 36, телефон 8 (8452) 38-19-20;• на сайте службапоконтракту.рф;• через сервис «Поступление на военную службу по контракту или добровольцем» (https://www.gosuslugi.ru/600483/1/form) на портале «Госуслуги».