Участника спецоперации из Саратовской области наградили за боевые отличия
Участник спецоперации из Духовницкого района Саратовской области Александр Пронин награжден медалью «За боевые отличия».
Военнослужащий отмечен за мужество и героизм, проявленные при выполнении задач в боевых условиях.
Как сообщил телеграм-канал «Время Саратовское Z», Александр из села Левенка. В зону СВО отправился добровольцем.
Авторы публикации также напомнили, что в регионе продолжается набор на военную службу по контракту. Подробности можно узнать:
• на горячей линии 117;
• в пунктах отбора (по месту жительства);
• в областном пункте отбора по контракту по адресу г. Саратов, ул. Буровая, 36, телефон 8 (8452) 38-19-20;
• на сайте службапоконтракту.рф;
• через сервис «Поступление на военную службу по контракту или добровольцем» (https://www.gosuslugi.ru/600483/1/form) на портале «Госуслуги».