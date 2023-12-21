Молодые саратовские и московские предприниматели обменялись успешным опытом

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Мероприятие организовано министерством экономического развития области, Центром «Мой бизнес» и Агентством стратегических инициатив по продвижению новых проектов в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» .Участие приняли представители молодежного сообщества, онлайн к конференции присоединились вузы Саратовской области. Всего от региона приняли участие порядка 150 предпринимателей.Конференция включала два трека.Первый трек «Молодежные сообщества: как это должно работать в регионе» стал возможностью для обмена опытом работы сообществ молодых предпринимателей Москвы и Саратовской области, также участники обсудили вовлечение молодых предпринимателей в изменение социально-экономической ситуации в регионе.«Молодежная бизнес-конференция проводится в Саратовской области ежегодно. В этом году мероприятие прошло в новом формате в Москве. Событие стало возможностью для обмена опытом и успешными практиками, приобретения новых деловых контактов. Развитие предпринимательства в молодежной среде - одно из ключевых и перспективных направлений в сфере поддержки бизнеса, которое активно реализуется в том числе Агентством стратегических инициатив. Молодежь является драйвером внедрения новых подходов, свежих идей и очень важно создавать возможности для ее бизнес-реализации», - рассказал министр экономического развития области Андрей Разборов.Вторая часть мероприятия включала истории успеха молодых предпринимателей. Представители саратовского молодежного бизнеса в сфере производства одежды, упаковки, доставки еды, владельцы сети пунктов выдачи и бухгалтерской компании выступили с презентацией своего бизнеса. Также опытом ведения бизнеса в большом городе и планами по развитию бизнеса в регионах поделились московские бизнесмены.Предприниматели рассказали о впечатлениях от участия в конференции.«Для меня, как начинающего предпринимателя, было важно оказаться в окружении крутых и креативных предпринимателей. Это отличная возможность получить ценный опыт, завести новые знакомства. Я очень благодарен организаторам за такую возможность!», – рассказал участник конференции Михаил Боровков.«Такие мероприятия очень помогают начинающим предпринимателям. Очень ценны знания, опыт бизнесменов которые уже успешно ведут свое дело», – поделился участник Станислав Вялов.