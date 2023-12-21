21 декабря 2023 ЧЕТВЕРГ
Новости
18:00 | 20 декабря
Саратовские колледжи и техникумы готовят современных высококвалифицированных специалистов аграрного сектора
17:30 | 20 декабря
Участника спецоперации из Саратовской области наградили за боевые отличия
17:15 | 20 декабря
Малый бизнес Саратовской области благодаря нацпроекту получил финподдержку на сумму более 24,4 млрд рублей
17:00 | 20 декабря
В Саратовском регионе будут внедрены инклюзивные практики
16:47 | 20 декабря
Молодые саратовские и московские предприниматели обменялись успешным опытом
16:00 | 20 декабря
Фермеры Саратовской области обменялись опытом успешных практик в агробизнесе
15:57 | 20 декабря
Саратовцы одержали победу во Всероссийском научно-познавательном проекте «Детский Нобель»
15:35 | 20 декабря
Саратовская область - в числе лидеров по внедрению регионального социального стандарта
15:00 | 20 декабря
Роман Шишков и Владислав Мартыненко вызваны в состав национальной сборной России
14:00 | 20 декабря
В отремонтированных Домах культуры полным ходом идет подготовка к новогодним мероприятиям
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

Молодые саратовские и московские предприниматели обменялись успешным опытом

Новости
Состоялась ежегодная конференция «Перспективы развития предпринимательства в молодежной среде», которая прошла на площадке «Точка кипения – Арбат» в Москве.


Молодые саратовские и московские предприниматели обменялись успешным опытом


Мероприятие организовано министерством экономического развития области, Центром «Мой бизнес» и Агентством стратегических инициатив по продвижению новых проектов в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» .

Участие приняли представители молодежного сообщества, онлайн к конференции присоединились вузы Саратовской области. Всего от региона приняли участие порядка 150 предпринимателей.

Конференция включала два трека.

Первый трек «Молодежные сообщества: как это должно работать в регионе» стал возможностью для обмена опытом работы сообществ молодых предпринимателей Москвы и Саратовской области, также участники обсудили вовлечение молодых предпринимателей в изменение социально-экономической ситуации в регионе.

«Молодежная бизнес-конференция проводится в Саратовской области ежегодно. В этом году мероприятие прошло в новом формате в Москве. Событие стало возможностью для обмена опытом и успешными практиками, приобретения новых деловых контактов. Развитие предпринимательства в молодежной среде - одно из ключевых и перспективных направлений в сфере поддержки бизнеса, которое активно реализуется в том числе Агентством стратегических инициатив. Молодежь является драйвером внедрения новых подходов, свежих идей и очень важно создавать возможности для ее бизнес-реализации», - рассказал министр экономического развития области Андрей Разборов.

Вторая часть мероприятия включала истории успеха молодых предпринимателей. Представители саратовского молодежного бизнеса в сфере производства одежды, упаковки, доставки еды, владельцы сети пунктов выдачи и бухгалтерской компании выступили с презентацией своего бизнеса. Также опытом ведения бизнеса в большом городе и планами по развитию бизнеса в регионах поделились московские бизнесмены.

Предприниматели рассказали о впечатлениях от участия в конференции.

«Для меня, как начинающего предпринимателя, было важно оказаться в окружении крутых и креативных предпринимателей. Это отличная возможность получить ценный опыт, завести новые знакомства. Я очень благодарен организаторам за такую возможность!», – рассказал участник конференции Михаил Боровков.

«Такие мероприятия очень помогают начинающим предпринимателям. Очень ценны знания, опыт бизнесменов которые уже успешно ведут свое дело», – поделился участник Станислав Вялов.