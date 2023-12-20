Саратовцы одержали победу во Всероссийском научно-познавательном проекте «Детский Нобель»

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Напомним, «Детский Нобель» уникален тем, что библиотекари впервые выступают и получают награды как наставники, действуя в творческом тандеме со своим воспитанником. Они вместе погружаются в увлекательный мир научных исследований по предложенным направлениям Нобелевской премии. Проект осуществляется при поддержке Фонда президентских грантов и Национальной библиотечной ассоциации «Библиотеки будущего» и действует под девизом: «Каждый ребенок талантлив, наша задача – помочь раскрыть его потенциал».Областная библиотека для детей и юношества им. А.С. Пушкина, выступившая куратором регионального этапа проекта, поздравляет школьников из Саратовской области, одержавших победу сразу в трех конкурсных номинациях из пяти! Первыми лауреатами «Детского Нобеля» стали:Агеев Глеб Романович (р.п. Лысые горы). Номинация: Политика (премия мира) — «Исследование взаимосвязи между различными видами деятельности, общественным мнением и уровнем счастья среди подростков с учетом теорий Даниэля Канемана и Амоса Тверски».Мохова Анастасия Валерьевна (г. Красный Кут). Номинация: Физиология (медицина) — «Влияние татуировок на здоровье человека».Древко Егор Дмитриевич (г. Саратов). Лауреат общественного голосования - «Многополярность множества миров в литературе разного периода и необходимость их присутствия в жизни человека».На память о знаменательном событии ребята получили дипломы, медали и ценные подарки. Кроме этого, для гостей подготовили интересную программу трехдневного пребывания в столице, куда входили экскурсия в Музей Сбербанка России, экскурсия по ГПНТБ России, популярная лекция от Федерального института промышленной собственности, научное шоу, прием в Государственной думе Федерального собрания Российской Федерации, а также автобусно-пешеходная экскурсия по центру Москвы.Благодарственными письмами за достойную организацию мероприятий «Детского Нобеля» на региональном уровне отмечены директор ОБДЮ им. А.С. Пушкина Наталия Станиславовна Абрамова и методист библиотеки Римма Маратовна Ахмерова. Поздравляем коллег с заслуженной наградой! Это признание говорит о том, что Пушкинская библиотека оправдала оказанную ей высокую честь представлять Саратовскую область в первой пилотной четверке регионов проекта, наряду с Архангельской, Калужской и Рязанской областями. Отметим также, что из 40 допущенных к участию работ наибольшее количество (16) представили участники именно из Саратовской области.От всей души поздравляем также наставников наших победителей: Тулочкину Лилию Альбертовну – заместителя директора по работе с детьми Центральной детской библиотеки Лысогорского района; Лыкову Юлию Сергеевну – библиографа Краснокутской детской библиотеки; Космакову Ольгу Сергеевну - заведующую сектором семейного чтения библиотеки № 9 ЦБС г. Саратова.