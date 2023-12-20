Саратовская область - в числе лидеров по внедрению регионального социального стандарта

просмотров: 51

Региональный социальный стандарт представляет собой комплекс современных управленческих практик и решений для повышения качества и доступности услуг в социальной сфере. Стандарт является одним из элементов Национальной социальной инициативы, направленной на повышение удовлетворенности граждан качеством оказания социальных услуг в различных жизненных ситуациях, внедрение человекоцентричной культуры в государственное управление.Как отметила руководитель Региональной экспертной группы Национальной социальной инициативы Елена Константинова, Саратовская область – в числе лидеров по реализации функционала социальной инициативы, внедрения регионального социального стандарта. На сегодняшний день проделана большая работа по созданию условий инициации и реализации проектов, которые меняют социальную сферу. Причем речь идет не только о социальной защите, но и об образовании, здравоохранении – тех отраслях, которые формируют качество жизни людей.В Саратовской области создан и работает институт региональных сервисных уполномоченных, которые во взаимодействии с исполнительными органами области организуют системную разработку и внедрение новых моделей деятельности по жизненным ситуациям в сферах социальной защиты, здравоохранения, рынка труда и поддержки занятости. В регионе создан Совет при Губернаторе Саратовской области по вопросам повышения качества жизни. Он призван обеспечивать межведомственное и межуровневое взаимодействие при рассмотрении вопросов, связанных с развитием человеческого капитала, ростом удовлетворённости жителей качеством социальных услуг, государственной поддержкой социальной сферы.«Работы предстоит много, и важно, что регион ведет эту работу в постоянном взаимодействии с региональной экспертной группой, включающей представителей некоммерческих организаций, социальных предпринимателей в разных отраслях социальной сферы. Это должно способствовать трансформации подхода к исполнению государственных функций и предоставлению государственных услуг», – подчеркнула Константинова.