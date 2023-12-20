20 декабря 2023 СРЕДА
Новости
16:47 | 20 декабря
Молодые саратовские и московские предприниматели обменялись успешным опытом
16:00 | 20 декабря
Фермеры Саратовской области обменялись опытом успешных практик в агробизнесе
15:57 | 20 декабря
Саратовцы одержали победу во Всероссийском научно-познавательном проекте «Детский Нобель»
15:35 | 20 декабря
Саратовская область - в числе лидеров по внедрению регионального социального стандарта
15:00 | 20 декабря
Роман Шишков и Владислав Мартыненко вызваны в состав национальной сборной России
14:00 | 20 декабря
В отремонтированных Домах культуры полным ходом идет подготовка к новогодним мероприятиям
13:00 | 20 декабря
Саратовское реготделение «Бессмертного полка России» признано лучшим в стране
12:00 | 20 декабря
На месте табачной фабрики в Саратове появится экологически чистое производство
11:00 | 20 декабря
Завод-изготовитель нефтегазового оборудования повысит производительность труда на 5%
10:43 | 20 декабря
СГУ вошёл в топ-10 по реализации молодёжной политики
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

Саратовская область - в числе лидеров по внедрению регионального социального стандарта

Новости

В этом году Саратовская область вошла в число пилотных регионов России, в которых апробируются механизмы социального стандарта. Данная работа ведется в рамках соглашения о сотрудничестве, подписанного по инициативе главы региона Романа Бусаргина между Правительством области и Агентством стратегических инициатив.

Региональный социальный стандарт представляет собой комплекс современных управленческих практик и решений для повышения качества и доступности услуг в социальной сфере. Стандарт является одним из элементов Национальной социальной инициативы, направленной на повышение удовлетворенности граждан качеством оказания социальных услуг в различных жизненных ситуациях, внедрение человекоцентричной культуры в государственное управление.

Как отметила руководитель Региональной экспертной группы Национальной социальной инициативы Елена Константинова, Саратовская область – в числе лидеров по реализации функционала социальной инициативы, внедрения регионального социального стандарта. На сегодняшний день проделана большая работа по созданию условий инициации и реализации проектов, которые меняют социальную сферу. Причем речь идет не только о социальной защите, но и об образовании, здравоохранении – тех отраслях, которые формируют качество жизни людей.

В Саратовской области создан и работает институт региональных сервисных уполномоченных, которые во взаимодействии с исполнительными органами области организуют системную разработку и внедрение новых моделей деятельности по жизненным ситуациям в сферах социальной защиты, здравоохранения, рынка труда и поддержки занятости. В регионе создан Совет при Губернаторе Саратовской области по вопросам повышения качества жизни. Он призван обеспечивать межведомственное и межуровневое взаимодействие при рассмотрении вопросов, связанных с развитием человеческого капитала, ростом удовлетворённости жителей качеством социальных услуг, государственной поддержкой социальной сферы.

«Работы предстоит много, и важно, что регион ведет эту работу в постоянном взаимодействии с региональной экспертной группой, включающей представителей некоммерческих организаций, социальных предпринимателей в разных отраслях социальной сферы. Это должно способствовать трансформации подхода к исполнению государственных функций и предоставлению государственных услуг», – подчеркнула Константинова.