21 декабря 2023 ЧЕТВЕРГ
Новости
18:00 | 20 декабря
Саратовские колледжи и техникумы готовят современных высококвалифицированных специалистов аграрного сектора
17:30 | 20 декабря
Участника спецоперации из Саратовской области наградили за боевые отличия
17:15 | 20 декабря
Малый бизнес Саратовской области благодаря нацпроекту получил финподдержку на сумму более 24,4 млрд рублей
17:00 | 20 декабря
В Саратовском регионе будут внедрены инклюзивные практики
16:47 | 20 декабря
Молодые саратовские и московские предприниматели обменялись успешным опытом
16:00 | 20 декабря
Фермеры Саратовской области обменялись опытом успешных практик в агробизнесе
15:57 | 20 декабря
Саратовцы одержали победу во Всероссийском научно-познавательном проекте «Детский Нобель»
15:35 | 20 декабря
Саратовская область - в числе лидеров по внедрению регионального социального стандарта
15:00 | 20 декабря
Роман Шишков и Владислав Мартыненко вызваны в состав национальной сборной России
14:00 | 20 декабря
В отремонтированных Домах культуры полным ходом идет подготовка к новогодним мероприятиям
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

Саратовские колледжи и техникумы готовят современных высококвалифицированных специалистов аграрного сектора

Новости
Саратовские колледжи и техникумы готовят современных высококвалифицированных специалистов аграрного сектора

Ежегодно в регионе расширяется география федерального проекта «Профессионалитет», сегодня в области проект представлен уже в четырех направлениях. Одно из направлений - новый кластер «Коммуникационные технологии в сельском хозяйстве», базовым учреждением которого стал Балашовский техникум механизации сельского хозяйства, а сетевыми - Калининский техникум агробизнеса, Балашовский политехнический лицей, Саратовский колледж водного транспорта, строительства и сервиса и Энгельсский политехникум.

Новейшее оборудование и программы обучения позволят подготовить в учреждениях среднего профессионального образования более 250 современных специалистов аграрной промышленности уже через 2-3 года, востребованных на рынке труда. На эти цели направлено более 70 миллионов рублей.

В 14 созданных лабораториях ребята осваивают навыки электроники и программирования, нейрокоммуникации и создания искусственного интеллекта, управление беспилотными летательными аппаратами, беспилотной сельскохозяйственной техникой, а также другие современные направления сельского хозяйства.

Благодаря активному участию предприятий-партнеров ребята проходят обучение не только в образовательном учреждении, но и на реальных предприятиях, где выпускники получат гарантированное трудоустройство по выбранной специальности.

«Цель федерального проекта «Профессионалитет» - подготовить в учреждениях среднего профессионального образования специалистов, которые требуются нашим предприятиям. Зачастую бывает так, что студентов обучают навыкам, которые не являются универсальными для каждого работодателя, и выпускникам приходится проходить дополнительное обучение под требования работодателя. Этот проект как раз помогает подготовить ребят под конкретное предприятие и дает возможность организациям-партнерам принять участие в создании программ обучения и практических занятий. Главное для нас, что ребята получают реальные практические навыки и дальнейшее трудоустройство», - отметил заместитель Председателя Правительства области – министр образования области Михаил Орлов.