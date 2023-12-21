Саратовские колледжи и техникумы готовят современных высококвалифицированных специалистов аграрного сектора

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Ежегодно в регионе расширяется география федерального проекта «Профессионалитет», сегодня в области проект представлен уже в четырех направлениях. Одно из направлений - новый кластер «Коммуникационные технологии в сельском хозяйстве», базовым учреждением которого стал Балашовский техникум механизации сельского хозяйства, а сетевыми - Калининский техникум агробизнеса, Балашовский политехнический лицей, Саратовский колледж водного транспорта, строительства и сервиса и Энгельсский политехникум.Новейшее оборудование и программы обучения позволят подготовить в учреждениях среднего профессионального образования более 250 современных специалистов аграрной промышленности уже через 2-3 года, востребованных на рынке труда. На эти цели направлено более 70 миллионов рублей.В 14 созданных лабораториях ребята осваивают навыки электроники и программирования, нейрокоммуникации и создания искусственного интеллекта, управление беспилотными летательными аппаратами, беспилотной сельскохозяйственной техникой, а также другие современные направления сельского хозяйства.Благодаря активному участию предприятий-партнеров ребята проходят обучение не только в образовательном учреждении, но и на реальных предприятиях, где выпускники получат гарантированное трудоустройство по выбранной специальности.«Цель федерального проекта «Профессионалитет» - подготовить в учреждениях среднего профессионального образования специалистов, которые требуются нашим предприятиям. Зачастую бывает так, что студентов обучают навыкам, которые не являются универсальными для каждого работодателя, и выпускникам приходится проходить дополнительное обучение под требования работодателя. Этот проект как раз помогает подготовить ребят под конкретное предприятие и дает возможность организациям-партнерам принять участие в создании программ обучения и практических занятий. Главное для нас, что ребята получают реальные практические навыки и дальнейшее трудоустройство», - отметил заместитель Председателя Правительства области – министр образования области Михаил Орлов.